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高齡戒菸仍有益！研究證實：延長壽命、改善健康

2024/10/13 11:23

最新研究顯示，即便75歲戒菸也不嫌晚。（資料照）

最新研究顯示，即便75歲戒菸也不嫌晚。（資料照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕最新研究顯示，即使在75歲時戒菸，仍能帶來顯著健康益處，延長壽命，降低罹患癌症與心血管疾病的風險。這項研究由美國密西根大學的公共衛生專家進行，並發表於《美國預防醫學期刊》（American Journal of Preventive Medicine）。研究再次強調，無論年齡大小，戒菸都是提升壽命與改善健康的最有效途徑。

科學新聞網站《Science Alert》報導，研究指出，長期吸菸會顯著增加死亡風險。根據1項近1萬3000名中年男性的調查，每天吸30支以上香菸的人，在接下來25年的死亡風險比不吸菸者高出21%。不過，這並不意味吸菸帶來的傷害是不可逆的。過去已有許多研究證實，無論什麼年齡，戒菸後都能迅速帶來健康改善。此次研究進一步發現，戒菸的長期益處不限於年輕人和中年人，老年人同樣受益。

研究團隊利用公開且具代表性的全國健康數據，計算吸菸者因吸菸損失的平均壽命，以及不同年齡段戒菸後能夠增加的平均壽命。針對35歲、45歲、55歲、65歲和75歲等年齡段，進行戒菸分析，並將結果與持續吸菸者及從未吸菸者的預期壽命進行比較，以概率曲線呈現。

結果顯示，35歲時開始吸菸並持續至終老的人，平均壽命將縮短約9年（相當於23%的總預期壽命）。相比之下，35歲時戒菸的人，其預期壽命與從未吸菸者僅相差約1年，這表示他們平均可增加約8年的壽命。

這項研究結果與先前加拿大與挪威學者的研究一致，過去的研究表明，戒菸10年即可避免損失相同的壽命年數。即使在年長者中，戒菸依然能延長壽命。

此次研究也證實了這一觀點。持續吸菸到75歲的人，其壽命將平均縮短約4.4年（相當於該年齡段預期壽命的近50%）。然而，根據概率分析，65歲和75歲戒菸的人，至少增加1年壽命的機率分別為23%和14%。

研究結果顯示，雖然戒菸愈早愈好，但即使年紀較大才戒菸，也不會是徒勞。密西根大學的研究人員總結道：「這些發現為臨床醫師提供了科學依據，幫助他們鼓勵吸菸患者戒菸。」

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