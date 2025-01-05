健康網》接觸麻疹患者就會中鏢？ 醫揭暴露風險1關鍵

出疹且發燒大於38度C，並有咳嗽、流鼻水、眼睛結膜炎3項任1項，小心是染上麻疹；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕全球麻疹疫情爆發，掀起社會關注。聯新國際醫院小兒感染科醫師李尚謙衛教麻疹知識，包括有效傳染期、症狀、暴露後預防措施等。其中提到，麻疹可傳染期是出疹前後4天或者發燒前1天至退燒後3天，有沒有暴露在麻疹的風險下，則是有沒有跟確診病人同時處於一個空調空間或者密閉空間內，跟相處時間長短沒關係。

李尚謙在臉書專頁「育兒上上籤。小兒感染科李尚謙醫師」發文分享，近期台中出現了首例麻疹通報案例，由於麻疹傳染力很高，讓不少民眾憂心，自己是否也成為感染者？

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他說明，麻疹通報定義如下：

出疹且發燒大於38度C，並具下列3項條件之1。

●咳嗽、流鼻水、眼睛結膜炎，3種症狀之1。

●無麻疹相關疫苗接種史。

●發病前3週內，曾有麻疹流行地區旅遊史。

李尚謙指出，有沒有暴露在麻疹的風險下，是從有沒有跟確診患者同時處於一個空調或閉密空間內，跟相處時間沒關係，但也有例外，例如搭飛機時遇到同機內有麻疹病人，並不是全機乘客都處於暴露風險內，而是同一排加上前後兩排乘客和機組人員。在醫院則是前半小時以及後兩小時暴露的所有人。如果是兒童醫院或者兒科診間則是不管時間，所有人都是處在風險中。

正確就醫不「麻」煩 記得掛急診

李尚謙說，暴露後3天內（72小時）可以施打麻疹疫苗；如果在6天內則施打免疫球蛋白。另，他再三強調，如果懷疑自己感染麻疹，麻煩去急診，而不是跑去門診或者診所。同時呼籲診所同業不要把疑似麻疹病人轉到感染科門診，而是應該轉到急診。

醫師表示，如果有暴露麻疹風險，3天內（72小時）可以施打麻疹疫苗；如果在6天內，則施打免疫球蛋白；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

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