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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

切除胸部3.8公分硬塊後 乳癌竟復發！醫籲3族群注意

2025/05/23 15:26

美髮師洪小姐切除胸部3.8公分硬塊，不到4年乳癌復發，讓她崩潰到問老天爺「怎麼又來了」。（記者劉曉欣攝）

美髮師洪小姐切除胸部3.8公分硬塊，不到4年乳癌復發，讓她崩潰到問老天爺「怎麼又來了」。（記者劉曉欣攝）

〔記者劉曉欣／彰化報導〕洪姓美髮師因為穿衣服摸到硬塊，檢查確認為早期荷爾蒙陽性乳癌，淋巴結無轉移。術後原以為就相安無事；術後4年卻復發，還有淋巴結轉移，令她差點崩潰，但為了小孩，還是要打起精神，回到彰化基督教醫院積極治療。

洪女表示，她現年52歲，46歲發現3.8公分的硬塊，醫師告知是比較好治療的早期荷爾蒙陽性乳癌。她當下雖然想痛哭一場，但想到家有老母與一對年幼的小孩，堅強進行手術與6次預防性化療，還有後續的藥物治療。術後重返職場，由於美髮師的工作時間很長，她也天天運動，定期追蹤，沒想到4年後乳癌還是悄悄回來了。

「怎麼又來了？」洪女說，當她得知自己又復發，而且還有淋巴結轉移，真的非常難以接受。因為她已經天天運動，生活作息也完全正常，為何還會發生最不想要面對的事。但為了看到孩子長大成人，她只好積極接受治療，因為乳癌沒有終點，就算是生活正常也要持續追蹤下去。

洪小姐在46歲發現3.8公分的硬塊，醫師告知是比較好治療的早期荷爾蒙陽性乳癌。（記者劉曉欣攝）

洪小姐在46歲發現3.8公分的硬塊，醫師告知是比較好治療的早期荷爾蒙陽性乳癌。（記者劉曉欣攝）

彰化基督教醫院乳房外科主任陳達人表示，乳癌多年來都穩坐台灣女性癌症第一名，每年約有1.5萬人確診，比例最高的是早期荷爾蒙陽性乳癌，由於生長速度慢、治療成效又好，就會被誤以為只要完成5年藥物輔助治療就過關，事實上，部分「荷爾蒙陽性」乳癌不只是可能在5年內復發，超過半數更在5年後復發。

因此，陳達人指出，就算乳癌患者無淋巴轉移，也不等於復發風險低。因此，只要是早期荷爾蒙陽性乳癌患者，只要腫瘤直徑超過2公分、年齡低於40歲、細胞分裂指數達20％以上或淋巴轉移，這些都算是中高復發風險族群，就算病況穩定，也要積極回診，並且要聽醫師的話來服藥與治療。

洪小姐理解「乳癌沒有終點」，要持續追蹤下去。（記者劉曉欣攝）

洪小姐理解「乳癌沒有終點」，要持續追蹤下去。（記者劉曉欣攝）

彰化基督教醫院乳房外科主任陳達人（圖左）表示，以洪小姐來說，罹患乳癌，沒有無淋巴轉移，並不等於復發風險低轉移，就算病況穩定，也要積極回診，並且要聽醫師的話來服藥與治療。 （記者劉曉欣攝）

彰化基督教醫院乳房外科主任陳達人（圖左）表示，以洪小姐來說，罹患乳癌，沒有無淋巴轉移，並不等於復發風險低轉移，就算病況穩定，也要積極回診，並且要聽醫師的話來服藥與治療。 （記者劉曉欣攝）

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