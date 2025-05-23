芝麻抗膀胱癌、提升化療藥療效 陽明交大攜手新光醫院研究登期刊

芝麻萃取出的芝麻素展現抑制膀胱癌轉移潛力。（陽明交大提供）

〔記者楊綿傑／台北報導〕芝麻自古以來即被視為補腎強身、潤腸通便的重要食材，《本草綱目》中亦記載：芝麻可「益氣養血，健腦延年」，一般也被認為具有預防心血管疾病與減肥的功效。由陽明交通大學與新光醫院所組研究團隊最新的研究更發現其可能還有抵抗膀胱癌的潛力，並提升傳統化療藥物的治療效果，研究成果已獲國際期刊《International Journal of Biological Sciences》刊登。

根據陽明交大傳統醫藥研究所與新光醫院泌尿科的研究，芝麻素（Sesamin）這種源自芝麻油的天然木脂素，能抑制破壞細胞基質的降解酶，最終達到抑制膀胱癌細胞的侵襲與轉移能力。此外，研究團隊也發現，將芝麻素也能提升膀胱癌細胞對化療藥物的敏感性。這意味著芝麻素可以降低化療藥物的劑量需求，減少化療副作用。

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正攻讀陽明交大傳統醫藥研究所博士，參與這項研究的新光醫院泌尿科主治醫師何肇晏指出，這條芝麻素能抑制癌細胞的完整分子路徑，是透過影響長鏈非編碼RNA的表現，進而抑制癌細胞內的訊號傳導路徑，然後減少基質金屬蛋白酶MMP2的促進作用。這個清晰而完整的分子圖像，代表著透過天然成分就能調控癌細胞的分子機轉，開發出更安全的治療藥物。

研究團隊主持人，新光醫院外科部主任、泌尿科主治醫師黃一勝表示，這項發現為膀胱癌的治療提供一項新穎臨床治療策略的可能性，並特別開發天然物輔助治療的潛在策略。

研究團隊成員，新光醫院轉譯醫學中心張安辰也說，芝麻素作為天然物質，具有良好的安全性和可接受性。團隊首度證實，其在抑制膀胱癌細胞轉移方面具有潛力，未來有望應用於臨床治療。

陽明交大醫學院傳統醫藥研究所所長林東毅認為，該研究透過現代分子醫學證實芝麻素的抗腫瘤機轉，有助於建構中醫藥現代化與實證基礎，中醫藥實證科學研究成果有助於提升臨床中醫藥之應用與價值。

研究團隊新光醫院泌尿科主治醫師何肇晏（左二）與外科部主任黃一勝教授（中）。（陽明交大提供）

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