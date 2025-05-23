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43歲男打籃球突昏倒！當場沒心跳 醫：感覺心悸應檢查
〔記者王善嬿／嘉義報導〕一名43歲男子22日傍晚在嘉義市國小籃球場打籃球，突昏倒、失去意識，當場沒有呼吸心跳，經施行心肺復甦術（CPR）並使用自動體外電擊器（AED）電擊、強心劑藥劑等急救，救回一命，目前在嘉義基督教醫院加護病房接受治療。嘉義市陽明醫院心臟內科醫師翁壽良說，通常這類案件，可能是心室頻脈引起，如未即時給予急救措施，易危及生命，建議民眾發現有心悸症狀，應儘快就醫檢查。
1名男性患者22日下午6點多，在大同國小籃球場打籃球突昏倒，出現瀕死式呼吸，在場球友連忙打119求救，透過嘉義市消防局指導員線上指示，幫男子施行CPR，救護員到場時，男子已無呼吸心跳，有熱心民眾表示持有初級救護技術員證，由該民眾持續CPR，救護員使用AED電擊，隨後給予強心劑藥劑，男子恢復自發性循環等生命徵象，隨後由救護車送往嘉義基督教醫院治療，今天意識已恢復清醒。
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翁壽良表示，一般4、50歲男性平時未有其他疾病，突昏倒、失去意識，可能是心室頻脈或心室顫動引起，此病是心律不整的一種，發作時通常病情很嚴重、易危及生命，可透過植入式去顫器手術治療。
翁壽良說，心律不整除非經過醫院24小時心電圖檢查，否則難發覺，不過一般有心律不整情形患者，在發作之前會有心悸症狀，民眾如發覺會心悸， 應儘快到醫院檢查，可接受心臟電氣燒灼手術治療。
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