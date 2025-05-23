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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

43歲男打籃球突昏倒！當場沒心跳 醫：感覺心悸應檢查

2025/05/23 13:47

一名男子在運動時突倒地，失去呼吸心跳；醫師提醒若感到心悸應及早就醫檢查。示意圖。（圖取自shutterstock）

一名男子在運動時突倒地，失去呼吸心跳；醫師提醒若感到心悸應及早就醫檢查。示意圖。（圖取自shutterstock）

〔記者王善嬿／嘉義報導〕一名43歲男子22日傍晚在嘉義市國小籃球場打籃球，突昏倒、失去意識，當場沒有呼吸心跳，經施行心肺復甦術（CPR）並使用自動體外電擊器（AED）電擊、強心劑藥劑等急救，救回一命，目前在嘉義基督教醫院加護病房接受治療。嘉義市陽明醫院心臟內科醫師翁壽良說，通常這類案件，可能是心室頻脈引起，如未即時給予急救措施，易危及生命，建議民眾發現有心悸症狀，應儘快就醫檢查。

1名男性患者22日下午6點多，在大同國小籃球場打籃球突昏倒，出現瀕死式呼吸，在場球友連忙打119求救，透過嘉義市消防局指導員線上指示，幫男子施行CPR，救護員到場時，男子已無呼吸心跳，有熱心民眾表示持有初級救護技術員證，由該民眾持續CPR，救護員使用AED電擊，隨後給予強心劑藥劑，男子恢復自發性循環等生命徵象，隨後由救護車送往嘉義基督教醫院治療，今天意識已恢復清醒。

翁壽良表示，一般4、50歲男性平時未有其他疾病，突昏倒、失去意識，可能是心室頻脈或心室顫動引起，此病是心律不整的一種，發作時通常病情很嚴重、易危及生命，可透過植入式去顫器手術治療。

翁壽良說，心律不整除非經過醫院24小時心電圖檢查，否則難發覺，不過一般有心律不整情形患者，在發作之前會有心悸症狀，民眾如發覺會心悸， 應儘快到醫院檢查，可接受心臟電氣燒灼手術治療。

嘉義市陽明醫院心臟內科醫師翁壽良為患者進行植入式去顫器手術治療。（翁壽良提供）

嘉義市陽明醫院心臟內科醫師翁壽良為患者進行植入式去顫器手術治療。（翁壽良提供）

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