3天爆量1.9萬人搶新冠疫苗 羅一鈞：今增配4.5萬劑疫苗「藥物儲備多」

圖為新冠口服抗病毒藥物舒冠效「Xocova」。（疾管署提供）

〔記者吳亮儀／台北報導〕因應新冠疫情，疾病管制署今（23日）說明，近三天就有高達1萬9189人來接種新冠疫苗，較上週同期暴增三倍之多；疾管署副署長羅一鈞表示，疾管署再增配4.5萬劑疫苗到各地，抗病毒藥物儲備量也很充足，包括瑞德西韋、倍拉維、莫納皮拉韋以及舒冠效（Xocova錠）。

因應新冠疫情逐漸升溫，越來越多人接種新冠疫苗，5月21日接種7612人更創近三個月來單日新高。疾管署已在今天增加疫苗配送4.5萬劑，以因應民眾踴躍接種需求，公費新冠疫苗庫存充足，尚有314.4萬劑，疾管署將依接種狀況，適時機動增配。

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羅一鈞表示，請年齡滿6個月以上且尚未接種民眾儘早接種，另已接種1劑且間隔6個月（180天）的65歲以上長者等3類高風險對象，應再接種第2劑，提升免疫保護力，才能應對此波疫情。

疾管署說明，除增加疫苗配送外，新冠抗病毒藥物亦儲備充足，還有瑞德西韋20.6萬劑、倍拉維46.9萬人份、莫納皮拉韋1萬人份，以及舒冠效（Xocova錠）5000人份，且仍有開口合約可叫貨，配合疫情供應。

此外，食藥署已與快篩試劑廠商和通路密切聯繫，請廠商持續增加生產量，且協調四大超商、連鎖藥局、社區藥局等通路，針對新冠家用快篩陸續舖貨，各縣市已於本週盤點轄內快篩相關販售或提供資訊，公布於衛生局網頁並會持續更新，疾管署也已在官網設置「新冠最新防疫專區」，彙整各縣市衛生局提供之家用快篩試劑販售藥局及提供醫用快篩醫療院所名單連結，也提供疫苗接種院所、抗病毒藥劑配置存放點、快篩陽性怎麼辦等資訊，方便民眾查詢。

圖為新冠口服抗病毒藥物舒冠效「Xocova」。（疾管署提供）

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