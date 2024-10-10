健康網》飼養汪星人身心更健康！ 研究：死亡率降33％

醫師指出，養狗有助於身體、心理健康，更有國外研究養狗者死亡率降33%；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕狗狗是人類最好的朋友，不少研究更指出養狗對人有許多好處！胸腔暨重症醫學科醫師黃軒在粉專「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」表示，養狗有助於身體、心理健康，更有國外研究養狗者死亡率降33%。不過，也提醒，在決定養狗之前，需仔細考量自己的生活方式和健康狀況，為狗狗提供持久且合適的照顧。

養狗助身體健康 降死亡率

降低死亡風險：1項瑞典系統研究，彙總300多萬個醫療案例，顯示那些養狗的人，比沒有養狗的人，降低死亡風險33%。

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降低心血管疾病風險：養狗還能促進身體活動，有助於降低血壓，減少中風、心臟病風險。對於有心臟病史的人來說，養狗者死亡風險降36%，相較之下，同樣有病史但沒有養狗者，死亡風險僅降15%。

提升運動：1項英國研究發現，成年狗主人，每天達成運動目標的機率，是非狗主人的近4倍。同樣，在擁有狗的家庭中，孩子們也更活躍，參與更多戶外活動。

給予情感支持 增進心理健康

情感支持：狗狗能提供情感支持，緩解焦慮、憂鬱症以及創傷後壓力障礙（PTSD）的症狀，毛孩陪伴讓面對心理健康挑戰者，感到慰藉與目的感。

增進社區交流：飼養狗有助於和陌生人交談、交友，進而建立社區歸屬感，減少孤立感。

減少孤獨感：對於年長者而言，遛狗是種有效的孤獨干預方式，不僅鼓勵社交互動，還能對抗身體活動的減少。澳洲1項研究指出，與狗的互動讓人心情愉悅，有助於減少孤獨感。

研究指出，與狗的互動讓人心情愉悅，有助於減少孤獨感；圖為情境照。（圖取自freepik）

養狗4大缺點 影響經濟、過敏

經濟的付出：儘管養狗能帶來快樂與健康益處，但在照顧毛孩時，需付出大量精力和財力，特別是有行為或健康問題的狗狗。

失去狗兒會傷心：狗狗的壽命比人類短，失去愛犬可能加重主人的憂鬱，甚至引發新的心理健康問題。

過敏問題：狗狗也可能對身體健康帶來潛在風險。常見的健康問題是過敏，狗狗的唾液、尿液和皮屑，都可能引發過敏反應，導致瘙癢、流鼻涕，甚至呼吸困難等症狀。1項研究，分析200萬名兒童指出，早期接觸狗狗，可能增加哮喘風險，年齡、接觸狗的頻率以及其個體風險均有所影響。

意外事故：跌倒、抓傷／咬傷，甚至可能人畜共患病，帶入家庭，包括癬（Ringworm）和曲狀桿菌（Campylobacter jejuni）等引起的腹瀉疾病。尤其狗狗同床共眠的主人來說，感染風險有所提升，因此應做好獸醫護理與良好的衛生習慣，降低風險。

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