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健康網》解渴還富維生素C！ 北農教做「紅寶石茶」冷熱皆宜
沈莉馨／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕每年秋冬之際，正是洛神花盛放時刻。台北農產運銷公司指出，農田裡盛開的洛神花就像一片紅寶石般璀璨，美不勝收。除了觀賞價值外，富含維生素C的洛神花不僅有助解渴，還能促進消化。只需簡單4步驟，就能做成冷熱皆宜的「紅寶石茶」。
北農在臉書粉專「臺北農產」發文分享台灣的洛神花，主要栽種於東部及南部地區，尤其是台東的鹿野、卑南和太麻里最多。這些地區氣候溫暖、陽光充足，非常適合洛神花的生長。洛神花用途也非常廣泛，無論是製作成茶飲或是用於甜點或搭配主餐，提升料理層次，都深受大家的喜愛。
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4步驟變身花茶
北農指出，先備好洛神花乾50g、水500ml、冰糖適量。接著依照下列步驟即可：
1.清洗洛神花乾。
2.將水煮沸。
3.加入洛神花煮約5分鐘。
4.過濾後，依喜好加冰糖調味，即可享用。
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