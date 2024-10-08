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健康網》寒露溫差大重養肺！ 中醫推3食材：它止咳防秋燥

2024/10/08 18:12

中醫師表示，南瓜性溫，有補中益氣、潤肺止咳的作用，適合燉煮或製成甜品食用。（圖取自freepik）

中醫師表示，南瓜性溫，有補中益氣、潤肺止咳的作用，適合燉煮或製成甜品食用。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕今（8）日是24節氣中第17個節氣「寒露」，秋意漸濃，天氣乾燥，早晚溫差顯著增大，是一年中由溫暖向寒冷過渡的關鍵時刻。忠孝昌盛堂中醫診所中醫師陳怡帆指出，此時適當多食甘淡滋潤的食品，如百合、紅棗、南瓜等食材，既滋陰養肺，又可防治口乾舌燥。其中南瓜性溫，有補中益氣、潤肺止咳的作用，適合燉煮或製成甜品食用。

寒露天氣乾燥、溫差大

陳怡帆在臉書粉專「昌盛堂中醫診所」發文提醒，相比於白露，寒露氣溫下降較多，地面的露水也更冷了，氣候變化易影響身體健康，養生顯得尤為重要。溫差大易使免疫系統受到影響，特別是老年人和兒童，這段時間是感冒、呼吸道疾病高發的時期。

陳怡帆指出，乾燥空氣會對皮膚、呼吸系統造成不適，容易出現皮膚乾燥、喉嚨痛、咳嗽等症狀，因此建議注意防寒、保暖，加強對呼吸系統和皮膚的保護尤為重要。

中醫師提醒，寒露時節要注意腳部保暖，不僅能防止寒氣入侵，還能促進全身血液循環，有助提高睡眠品質；圖為情境照。（圖取自photo AC）

中醫師提醒，寒露時節要注意腳部保暖，不僅能防止寒氣入侵，還能促進全身血液循環，有助提高睡眠品質；圖為情境照。（圖取自photo AC）

氣溫下降 早睡早起避夜晚寒氣侵襲

氣溫下降，作息也應做出相應調整！陳怡帆提到，傳統中醫強調順應自然節氣變化，保持身體陰陽平衡。因此寒露時節應早睡早起，避免夜晚寒氣的侵襲，尤其清晨，應適當推遲起床時間，待陽光升起後再開始晨練，減少寒氣對身體的傷害。

陳怡帆進一步建議，適當增加午休時間，有助於恢復精力，避免身體疲勞。夜間睡覺時，注意腳部保暖，適當增加衣物，或使用熱水袋暖腳，不僅能防止寒氣入侵，還能促進全身血液循環，有助提高睡眠品質。

秋燥 多食甘淡滋潤食品

陳怡帆提及，秋燥時節的飲食養生，以柔潤為宜。可根據個人情況，適當多食甘淡滋潤的食品，既滋陰養肺，又可防治口乾舌燥。以下為3種適合寒露時節食用的食物：

●百合：具有滋陰潤肺、安神的作用，有助於緩解因秋燥引起的喉嚨乾燥和失眠。

●紅棗：紅棗性溫味甘，有補血養胃、增強免疫力的作用。可和桂圓、枸杞一起煮湯，既滋補又美味。

●南瓜：南瓜性溫，有補中益氣、潤肺止咳的作用，適合燉煮或製成甜品食用。

中醫師提到，寒露溫差大，容易導致感冒和呼吸道疾病的發生，特別是體質虛弱或過敏體質、老人及幼兒等；圖為情境照。（圖取自freepik）

中醫師提到，寒露溫差大，容易導致感冒和呼吸道疾病的發生，特別是體質虛弱或過敏體質、老人及幼兒等；圖為情境照。（圖取自freepik）

寒露好發感冒、鼻炎、關節炎 

寒露時節是感冒、鼻炎、關節炎等疾病的好發期，陳怡帆解釋，由於溫差大，容易導致感冒和呼吸道疾病的發生，特別是體質虛弱或過敏體質、老人及幼兒等；乾燥空氣也易引發皮膚乾燥、鼻腔乾燥等症狀，適當保暖措施，可能預防這些疾病，外出根據氣溫變化增減衣物，保持室內空氣濕潤，避免長時間暴露在乾燥環境中，搭配飲食調養，食用潤燥的食物，緩解乾燥氣候引起的不適。

按壓3穴位助維持健康

●足三里穴：位於膝蓋下方約4指寬的脛骨旁。經常按壓足三里穴，有助於增強免疫力、改善消化功能，並預防感冒。

●合谷穴：位於手背大拇指和食指之間的凹陷處。按壓此穴道有助於緩解頭痛、感冒及發熱等症狀。

●三陰交：足內踝尖往上約四指寬處。此穴為肝脾腎三經交會，可加強身體循環，有氣血兩補之功。

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