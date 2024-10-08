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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》吃南瓜護眼護膚還控糖 營養師教1招食用更高纖

2024/10/08 18:08

南瓜不僅護眼顧皮膚，若帶皮一起吃更可以增加纖維攝取量，幫助腸道健康；圖為示意圖。（圖取自photoAC）

南瓜不僅護眼顧皮膚，若帶皮一起吃更可以增加纖維攝取量，幫助腸道健康；圖為示意圖。（圖取自photoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕今（8日）寒露，是秋季的倒數第二個節氣，即將進入更加寒涼的天氣。營養師李婉萍推薦秋天味濃厚的食材── 南瓜，多樣化營養能保護視力、皮膚健康、還能幫助血糖控制。若帶皮一起吃更可以增加纖維攝取量，幫助腸道健康。

李婉萍於臉書粉專「李婉萍營養師」發文提醒，南瓜含有對血糖控制很有幫助的「鉻」，能增強胰島素的活性，讓血糖更順利進入細胞產生能量。但因為屬於主食因此仍要計算為醣類，每100公克的南瓜可與1/4碗的飯做代替。

除此之外，南瓜還含有維生素A、α胡蘿蔔素、β胡蘿蔔素，能保護視力健康；像是南瓜濃湯或是南瓜薑絲肉片湯都是很好的護眼湯品。

李婉萍補充，南瓜屬於全穀根莖類，帶皮吃更增加纖維攝取量，幫助腸道健康，讓「腸道好人不老」。維生素A、E、菸鹼酸都是皮膚健康需要的營養素。鉀離子高，適合高血壓患者搭配在飲食中，鉀高鈉低相互拮抗以穩定血壓。

營養師解析南瓜營養成分。（圖擷取自李婉萍臉書「李婉萍營養師」）

營養師解析南瓜營養成分。（圖擷取自李婉萍臉書「李婉萍營養師」）

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