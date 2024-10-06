健康網》健康旅遊打包攻略一次看！ 醫曝「必備4清單」

醫師分享旅遊打包必備清單，輕便運動裝備、健康零食、補充劑與維生素、藥物與急救用品；圖為情境照。（圖取自photoAC）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕接近年底了，各位是否有加緊腳步安排旅遊行程呢？對於收行李沒轍、不知道要帶些什麼的人，內分泌新陳代謝科醫師陳潔雯在臉書專頁「療生活 ‧ 陳潔雯醫師」發文分享健康旅遊打包的4樣必備清單，輕便運動裝備、健康零食、補充劑與維生素，以及藥物+急救用品，讓民眾在旅程中也能保持健康狀態。

●輕便運動裝備：保持身體活動是健康旅程的關鍵。帶上1條瑜伽墊、彈力帶或輕量啞鈴，不佔空間卻能隨時隨地進行簡單的鍛煉。無論是在酒店房間，還是享受戶外風景時，都能輕鬆運動，保持身體活力。

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●健康零食：為了避免在旅行中吃到高糖高鹽的食物，隨身攜帶一些健康零食，如堅果、水果乾、全麥餅乾和燕麥棒，隨時補充能量，保持健康飲食。

●補充劑與維生素：長途飛行或日程緊湊的旅程，身體容易感到疲憊，適時補充維生素和保健品，有助於維持免疫力和精力。另外，將補充劑分裝在小盒子中，便於攜帶也不會佔用過多空間。

●藥物與急救用品：別忘了準備常用藥物和基本的急救用品，如止痛藥、OK繃、防曬霜等，這些小物品能夠幫助你應對突發狀況，確保旅途順利進行。

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