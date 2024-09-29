健康網》遊日注意！腸病毒疫情嚴峻 激增2.5萬人近10年新高

日本傳出相當嚴峻的腸病毒疫情。（圖取自PhotoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕最近想到日本玩的旅客，特別是想帶孩子的，請特別注意！腸病毒（手足口病）在日本擴散廣泛，多達36個都道府縣進入警戒，感染人數持續上升中，全國病例數達到25,143例，平均每家醫院接收到的病患數增加約1.26倍。

日本《NHK》報導依照國立傳染病研究所統計，到9月15日當週，全國約3千家醫療機構通報病患人數約為25,143人。平均每家醫院收到約8.03例病患，為近十年來新高。其中神奈川縣人數約有10.81人，東京都則是9.1人。同時說明腸病毒的常見症狀為：手掌長出水泡，以及口腔潰瘍。日本厚生勞動省呼籲，應隨時仔細洗手，並且避免共用毛巾。

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台灣衛福部疾管署說明，感染腸病毒之後約在3至5天會出現症狀，多數感染者臨床症狀較輕微；而典型症狀為口腔、手掌、腳掌出現水泡、潰瘍，恐合併發燒，病程為7至10天。少數發生心肌炎等併發症。

台灣衛福部疾管署提醒，5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，如發現有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆病徵，請儘速送到大醫院接受治療。

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