響應兒童節，為恭醫院結合苗縣府健康篩檢。（為恭醫院提供）

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕兒童節將至，苗栗縣為恭紀念醫院於今（28）日舉辦「醫起童樂 創意手作樂無限」親子手作活動，並由營養師講解兒童健康飲食。為恭醫院也和苗栗縣政府衛生局、竹南鎮衛生所等單位合作，將於3月30日早上7點半至上午10點半在竹南鎮大厝里活動中心舉辦大型社區健康篩檢活動。

為恭紀念醫院院長李文源表示，今（2025）年的兒童節活動，由護理師以及營養師提供正確的衛教觀念，讓更多家長了解即使在家，也可以透過日常飲食、情緒管理等方面，為孩子創造一個更加健康和快樂的成長環境。

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另外，李文源說，慢性疾病及癌症已嚴重威脅社區民眾健康，為加強社區民眾的健康管理，為恭醫院攜手相關單位舉辦健康篩檢活動，幫助民眾及早掌握自身健康狀況。

為恭醫院為提升參與的便利性與效率並減少現場等候時間，活動採用線上報名方式，民眾可透過手機掃描宣傳單上的QR code，選擇時段分梯報名。

響應兒童節，為恭醫院結合苗縣府健康篩檢。（為恭醫院提供）

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