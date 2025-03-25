健康網》柚子配優酪乳會中毒？ 食藥署闢謠：只腸胃不適

食藥署表示，柚子、香蕉與優酪乳同時食用並不會導致中毒；示意圖。（圖取自photoAC）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕網路流傳「柚子搭配優酪乳或香蕉會導致中毒」的說法，引發不少民眾擔憂。然而，食品藥物管理署（食藥署）在官方臉書「食用玩家-食藥署」發文澄清，這是錯誤的訊息，優酪乳有豐富的蛋白質，若與高纖維食物同食會短暫腸胃不適，呼籲勿信謠言。

柚子香蕉優酪乳同食 不會中毒

食藥署表示，柚子、香蕉與優酪乳同時食用並不會導致中毒。然而，由於柚子富含纖維質，消化速度較慢，若攝取過多，可能會引起腹脹或腹瀉。而優酪乳則含有豐富的蛋白質，對於腸胃較敏感的人來說，若與高纖維食物如柚子或香蕉同時食用，可能會造成短暫的腸胃不適。

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營養均衡最重要 避免暴飲暴食

食藥署強調，正確的營養攝取觀念相當重要，建議民眾避免暴飲暴食，以免造成腸胃負擔。若腸胃較敏感，建議將柚子、優酪乳和香蕉分開食用，以降低不適風險。

最後，食藥署提醒，面對健康資訊時應保持理性，不輕信未經證實的傳言，如有疑慮，可查詢官方資訊或諮詢專業醫療人員，以確保飲食安全與健康。

食藥署建議，若腸胃較敏感，建議將柚子、優酪乳和香蕉分開食用，以降低不適風險；圖為情境照。（圖取自freepik）

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