自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

健康網》RSV抗體好搶手 醫：打1次保護5個月

2025/03/28 10:32

醫師提醒，RSV為為幼兒細支氣管炎與肺炎住院最常見的原因。（圖取自shutterstock）

醫師提醒，RSV為為幼兒細支氣管炎與肺炎住院最常見的原因。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕大家或許還記得歌神張學友曾感染呼吸道融合病毒（RSV）。小兒科醫師羅士軒說明，RSV透過飛沫與接觸傳染，在台灣全年皆有流行。病程初期有發燒、鼻塞與咳嗽等症狀，嚴重會引發急性下呼吸道感染。而羅士軒特別強調，RSV感染後的高住院率，是令不少人憂心的，「所以價格不菲的抗體一出來就被搶光。」然他也提醒這並非疫苗，是抗體，約能保護5個月。

小兒科醫師羅士軒在粉專「旭恩小兒科診所」說明，「RSV抗體」在台灣上市後出乎意料的引起施打的風潮，目前全台應該都是缺貨中，應該是說可能已經有不少家長被RSV這支病毒嚇到，所以只要可以讓孩子免於感染風險的機會就趨之若鶩。

羅士軒引用「台灣兒童感染症醫學會」呼吸道細胞融合病毒感染免疫預防建議：呼吸道細胞融合病毒（RSV）為幼兒細支氣管炎與肺炎住院最常見的原因，幾乎所有兒童在2歲以前都會得到感染。需要住院的嚴重感染大多發生於出生後2到3個月之內，文獻報告中住院兒童的死亡率為0.1%到9.3%。一些流行病學資料顯示，RSV感染可能會增加日後發生氣喘的發生率。

羅士軒提醒，RSV之所以惡名昭彰，還是主要來自於感染後的高住院率，而且病程較長，平均7到14天，對於孩子跟家長來說都是很大的負擔。「這也不難理解價格不菲的抗體一出來就被搶翻天。」

但強調這不是疫苗，是把做好的抗體直接打到孩子身體內。好處是可以立刻得到保護力，缺點是保護力無法持久，目前仿單的說明就是施打一劑可以提供5個月以上的保護力。

羅士軒提醒台灣兒童感染症醫學會建議使用RSV抗體預防RSV感染對象：

●所有 < 12個月嬰兒，最好於剛出生後給予。12個月以下，< 5 kg劑量為50 mg，≥ 5 kg劑量為100 mg。

●≥ 12個月，且 < 24個月幼兒而且有嚴重RSV感染高風險因素者，滿12個月後再接種一劑，劑量為200 mg，分成2針各100 mg同時注射於不同部位。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中