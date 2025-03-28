健康網》RSV抗體好搶手 醫：打1次保護5個月

醫師提醒，RSV為為幼兒細支氣管炎與肺炎住院最常見的原因。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕大家或許還記得歌神張學友曾感染呼吸道融合病毒（RSV）。小兒科醫師羅士軒說明，RSV透過飛沫與接觸傳染，在台灣全年皆有流行。病程初期有發燒、鼻塞與咳嗽等症狀，嚴重會引發急性下呼吸道感染。而羅士軒特別強調，RSV感染後的高住院率，是令不少人憂心的，「所以價格不菲的抗體一出來就被搶光。」然他也提醒這並非疫苗，是抗體，約能保護5個月。

小兒科醫師羅士軒在粉專「旭恩小兒科診所」說明，「RSV抗體」在台灣上市後出乎意料的引起施打的風潮，目前全台應該都是缺貨中，應該是說可能已經有不少家長被RSV這支病毒嚇到，所以只要可以讓孩子免於感染風險的機會就趨之若鶩。

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羅士軒引用「台灣兒童感染症醫學會」呼吸道細胞融合病毒感染免疫預防建議：呼吸道細胞融合病毒（RSV）為幼兒細支氣管炎與肺炎住院最常見的原因，幾乎所有兒童在2歲以前都會得到感染。需要住院的嚴重感染大多發生於出生後2到3個月之內，文獻報告中住院兒童的死亡率為0.1%到9.3%。一些流行病學資料顯示，RSV感染可能會增加日後發生氣喘的發生率。

羅士軒提醒，RSV之所以惡名昭彰，還是主要來自於感染後的高住院率，而且病程較長，平均7到14天，對於孩子跟家長來說都是很大的負擔。「這也不難理解價格不菲的抗體一出來就被搶翻天。」

但強調這不是疫苗，是把做好的抗體直接打到孩子身體內。好處是可以立刻得到保護力，缺點是保護力無法持久，目前仿單的說明就是施打一劑可以提供5個月以上的保護力。

羅士軒提醒台灣兒童感染症醫學會建議使用RSV抗體預防RSV感染對象：

●所有 < 12個月嬰兒，最好於剛出生後給予。12個月以下，< 5 kg劑量為50 mg，≥ 5 kg劑量為100 mg。

●≥ 12個月，且 < 24個月幼兒而且有嚴重RSV感染高風險因素者，滿12個月後再接種一劑，劑量為200 mg，分成2針各100 mg同時注射於不同部位。

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