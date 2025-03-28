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健康 > 杏林動態

高雄長庚邀病童回院提前歡度兒童節 小丑醫生逗童歡笑

2025/03/28 14:39

高雄長庚邀病童回院提前歡度兒童節，小丑醫生歡樂秀逗童歡笑。（高雄長庚提供）

高雄長庚邀病童回院提前歡度兒童節，小丑醫生歡樂秀逗童歡笑。（高雄長庚提供）

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄長庚醫院特別在兒童節前夕舉辦「用愛療癒守護微笑」活動，邀請病童們喜歡的卡司：紅鼻子醫生、MOMO家族的柚子哥哥及優格姊姊到場與大小朋友同歡，為病童們打造一個充滿溫馨歡樂的節日氛圍，患有淋巴性白血病的7歲病童小霓（化名）期待紅鼻子醫生出現，只要他一出現小霓的病痛好似都不見了。

兒童節慶祝活動首先登場的是「小丑醫生歡樂秀」，紅鼻子醫生透過歌唱、樂器與雜耍等表演，和現場病童及家屬互動，幽默風趣的內容引得現場大小朋友們歡笑聲不斷，消弭了醫院大廳平時嚴謹緊張的氛圍。

長庚兒科部部長田祐霖表示，孩子的笑容是世界上中最療癒的禮物，當看到孩童燦爛單純的笑容，生活中的波折與疲憊似乎瞬間都被撫平，高雄長庚醫院除提供兒少專業醫療外，更致力於確保兒少的健康和福祉，同時透過創造快樂友善的醫療環境，降低病童們對治療的焦慮與壓力，鼓勵病童以勇氣和微笑面對未來治療。

現場的病童們看見大哥大姊載歌戴舞，也忍不住衝到台前隨著音樂舞動搖擺，即使坐著輪椅的病童也跟隨著節奏手舞足蹈，看著孩子們活潑朝氣的樣子，幸福的氛圍也渲染了身旁家長與醫護人員，一起提前歡度過溫暖的兒童節。

高雄長庚邀病童回院提前歡度兒童節，小丑醫生歡樂秀逗童歡笑。（高雄長庚提供）

高雄長庚邀病童回院提前歡度兒童節，小丑醫生歡樂秀逗童歡笑。（高雄長庚提供）

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