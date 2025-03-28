苗縣首例！血管嚴重鈣化狹窄理 冠狀動脈旋磨術救治

苗栗市大千綜合醫院心臟內科醫師羅健賢指出，冠狀動脈旋磨術是一種複雜性導管技術，專門用於處理高度鈣化或一般導管器材無法通過的病灶。（大千醫院提供）

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣62歲的邱姓婦人，有高血壓、高血脂，為末期腎病且定期接受血液透析的病人，近2個月以來出現間歇性胸悶而就醫，經心導管冠狀動脈攝影檢查，發現右冠狀動脈鈣化嚴重狹窄，一般導管氣球無法通過處理。先以藥物治療1個月後，症狀仍未改善，因此改以心導管冠狀動脈旋磨治療術搭配血管內超音波，順利置放支架並將右動脈鈣化病灶妥當處理。病人術後隔天出院、恢復良好，是苗栗縣首例使用心導管冠狀動脈旋磨治療術的成功案例。

苗栗市私立大千綜合醫院心臟內科醫師羅健賢表示，冠狀動脈旋磨術是一種複雜性導管技術，專門用於處理高度鈣化或一般導管器材無法通過的病灶。該技術使用高速旋轉的金剛石包覆鑽頭，能以每分鐘15-22萬轉的超高速，磨除血管內的鈣化斑塊成極微小的顆粒，可被人體自然吸收。

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羅健賢指出，此項技術特別適用於傳統氣球擴張術難以處理的嚴重鈣化、血管嚴重狹窄，以及傳統支架置放困難的病例。其優點為能有效磨開傳統方法難以處理的鈣化病變，為後續支架置放創造更佳條件，並降低血管再狹窄的風險。

羅健賢強調，冠狀動脈旋磨術需由經過訓練且衛福部認證的專科醫師操作，同時搭配專業相關設備及心臟外科團隊支援，此技術健保給付，若病情特殊，有可能要自費。此次成功案例，也為苗栗的心臟疾病患者帶來新的治療選擇。

邱姓婦人的右冠狀動脈鈣化嚴重狹窄（紅圈處），一般導管氣球無法通過處理。（大千醫院提供）

邱姓婦人在接受治療後，原本鈣化嚴重的病況獲得良好的改善（紅圈處）。（大千醫院提供）

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