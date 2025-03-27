台中光田醫院向上院區開幕 總統：退休後想到五星級醫院上班

總統賴清德主持光田醫院向上院區開幕典禮。賴清德致詞時表示，希望退休後到這裡上班。（記者張軒哲攝）

〔記者張軒哲／台中報導〕台中海線光田綜合醫院向上院區於去（2024）年底落成開始運作，今（27）日由總統賴清德主持開幕典禮，出身醫界的賴清德對嶄新院區暫不絕口。他致詞幽默指出，向上院區設備新穎，是五星級醫院，可惜自己已年過六十，不然退休後，很想到光田上班。現場來賓莞爾一笑，響起熱烈掌聲。

今日光田開幕儀式，總統賴清德、台中市長盧秀燕、衛福部政務次長林靜儀、立委何欣純、台中市衛生局長曾梓展、副議長顏莉敏等貴賓蒞臨剪綵，現場見證光田醫院跨越百年的新里程碑。盧秀燕還在醫院大廳迎接賴清德抵達，兩人一同搭電梯上樓，有在電梯寒暄。賴清德致詞說，在電梯裡與盧市長寒暄，恭喜盧市長有這家醫院協助照顧市民健康。

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賴清德在開幕典禮中提到，自己與光田醫院的深厚淵源於與光田總院長王乃弘一同至弘毓基金會關懷的獨居老人家中，陪伴長輩圍爐共餐，也得知王乃弘長年致力台中海線醫療，關懷獨居長輩，因此參加光田醫院新院區開幕儀式，光田醫院是一間百年醫院，救人無數，守護台中市民健康，員工都是台中市民的救命恩人。

光田醫院長年投入偏鄉醫療，向上院區的啟用，象徵醫療服務的全面升級。台中市長盧秀燕特別提及，醫療團隊每年深入梨山，為高山居民提供巡迴健檢，感謝光田醫護人員守護市民健康。

總院長王乃弘表示，院方在規劃初期即以「全齡照護」為核心，打造涵蓋急重症治療、慢性病管理與長照支持的完整醫療網絡。新院區強化癌症放射治療設備，並成立全人運動醫學中心，提供從復健訓練到再生醫學的精準治療。在骨骼與脊椎照護方面，光田更是全台第三家獲衛福部核准執行自體骨髓間質幹細胞治療的醫療機構，為脊髓損傷患者帶來新希望。同時，導入智慧病房與遠距診療技術，確保病患能獲得更即時、安全且個人化的醫療服務。

總統賴清德（左五）主持光田醫院向上院區開幕典禮。（記者張軒哲攝）

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