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健康網》保久乳有防腐劑、營養比鮮乳少？ 營養師解密

2025/03/27 20:01

營養師表示，保久乳未添加防腐劑、營養成分與鮮乳相近，在外出沒冰箱時，適合作為補充鈣質的選擇；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

營養師表示，保久乳未添加防腐劑、營養成分與鮮乳相近，在外出沒冰箱時，適合作為補充鈣質的選擇；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕保久乳因方便攜帶不怕壞，深受大小朋友喜愛，不過為什麼保久乳可以放室溫，是因為加了防腐劑嗎？那麼它的營養有比鮮乳少嗎？營養師高敏敏在臉書專頁發影片解答，保久乳能久放是因為經過超高溫處理和無菌包裝，便能在常溫下長時間保存；再者，其實保久乳與鮮乳營養成分非常接近，別再誤會保久乳了，外出沒冰箱時，適合作為補充鈣質的選擇！

迷思1：保久乳可放室溫是加了防腐劑？

高敏敏表示，保久乳並沒有添加防腐劑，之所以能夠在室溫下長時間保存，關鍵在於製程，並非靠化學添加劑來達到長期保存。保久乳經過超高溫殺菌（UHT），將乳製品中的細菌完全殺死，以保持長時間的無菌狀態；接著，採用無菌充填包裝技術，使其在常溫下能長時間保存，而不需要冰箱。

至於鮮乳的製程，高敏敏分享，其通常採用高溫短時間（HTST）或超高溫短時間（UHT）殺菌，但因為沒有無菌包裝，因此保存期較短，若未冷藏就可能會變質。

營養師表示，鮮乳通常採用高溫短時間或超高溫短時間殺菌，但因為沒有無菌包裝，因此保存期較短，若未冷藏就可能會變質；示意圖。（圖取自photoAC）

營養師表示，鮮乳通常採用高溫短時間或超高溫短時間殺菌，但因為沒有無菌包裝，因此保存期較短，若未冷藏就可能會變質；示意圖。（圖取自photoAC）

迷思2：保久乳營養成分不如鮮乳？

高敏敏指出，保久乳、鮮乳營養成分非常接近，幾乎沒什麼差別！以每100毫升營養來看，保久乳的營養含量分別為熱量149大卡、蛋白質7.2克、鈣質228毫克、乳糖10.8克；全脂鮮乳則為熱量151大卡、蛋白質7.4克、鈣質250毫克、乳糖10.6克。

保久乳適合外出攜帶 每天2杯補鈣

高敏敏提到，外出旅行、工作或隨時需要1杯牛奶補充鈣質時，可選擇保久乳，因其無需冰冰箱，方便攜帶。另外，她也補充，成人每日鈣需求約1000毫克，推薦每天2杯乳製品，剩下的鈣質可以從優格、起司、豆腐、菠菜等食物中補充，養好骨頭不疏鬆！

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

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