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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

高醫簽MOU與全球生化藥品合作 招募首位大腸直腸癌新藥試驗

2025/05/31 11:20

高醫簽MOU與全球生化藥品合作，招募首位大腸直腸癌新藥試驗。（高醫提供）

高醫簽MOU與全球生化藥品合作，招募首位大腸直腸癌新藥試驗。（高醫提供）

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄醫學大學附設醫院為加速臨床試驗啟動與執行效率，提升研究品質與國際競爭力，除與全球知名生技公司艾伯維藥品簽署臨床試驗合作備忘錄（MOU），並實際針對轉移性大腸直腸癌臨床試驗中，率先招募到首位受試者，展現高醫臨床試驗的國際優勢，以及台灣新藥研發在全球布局的關鍵角色。

雙方透過「研究團隊資源導入計畫」進一步深化策略夥伴關係，打造高效率的臨床研究合作新典範，高醫深耕臨床研究領域，積極建構試驗量能，至今已與多家國際藥廠合作推動逾1千件試驗案，近五年即累計超過5百件，為台灣臨床試驗發展注入動能。

高醫王照元院長表示，臨床試驗不僅是新藥誕生的關鍵歷程，更是推動醫療進步的核心動力，透過臨床試驗，醫學界得以以科學實證驗證創新療法的安全性與有效性，為患者爭取更多治療希望，也為醫療體系奠定持續精進的基礎。

臨床試驗是連結創新與臨床實務的橋樑，簽署MOU象徵雙方合作邁入新階段，導入研究人力資源提升試驗品質，高醫近兩年共簽署臨床試驗案件219件，較前五年年度平均成長約17.4%；試驗經費亦同步提升，累計增幅達37.8%，顯示相關措施已實質促進臨床研究推進。

高雄醫學大學暨醫療體系也憑藉完整的研究能量與臨床經驗，長期深耕於新藥研發的臨床階段，並與全球知名艾伯維藥品合作，在免疫學、血液腫瘤與實體腫瘤等重大疾病領域合作推動21項國際試驗，以臨床試驗為引擎，驅動醫療照護進步、造福更多患者。

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