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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

新冠肺炎疫情升溫 台中海線醫院建議患者掛感染科

2025/05/31 09:43

光田醫院呼籲新冠確診民眾可掛感染科。（記者張軒哲攝）

光田醫院呼籲新冠確診民眾可掛感染科。（記者張軒哲攝）

〔記者張軒哲／台中報導〕時序入夏，近期國內新冠肺炎疫情再度升高，疾管署預估國內疫情預估於6月中下旬達高峰，最高單週新冠就診估計5.5-6.5萬人次。衛生福利部豐原醫院因應疫情，即日起啟動「新冠特別門診」計畫6月2日開始看診，讓山線確診民眾看診。台中海線地區各大醫院尚未設置「新冠特別門診」，呼籲患者可掛感染科。

光田醫院今（31）日表示，尚未設立「新冠防疫特別門診」，但民眾若有新冠相關症狀或需求，建議可掛號感染科門診，由專科醫師評估診治。目前各院區感染科門診時間如下：向上院區：每週一、二、四、五 下午。大甲院區：每週一、二 下午，週四、五 上午。建議民眾就診前可透過光田醫院官網或APP查詢醫師時段並預約掛號，以利看診安排。

童綜合醫院與大甲李綜合醫院指出，門診及急診運作順利，後續會視疫情的變化及衛生局的指示，再機動調整因應對策。

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