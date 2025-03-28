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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》氣溫降！國健署：血管易收縮 中風有搶救黃金期

2025/03/28 12:31

今日各地氣溫明顯下降。（資料照，記者田裕華攝）

今日各地氣溫明顯下降。（資料照，記者田裕華攝）

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葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕你一定發現戶外變涼了！中央氣象署指出，今（28）日鋒面通過，東北季風增強，北部與宜蘭氣溫顯著下降，且愈晚愈涼。

中央氣象署表示，今（28）日鋒面通過，東北季風接著增強，北部及宜蘭氣溫將顯著下降，且越晚越涼，中部及花蓮入夜後氣溫亦逐漸下降，白天北部及宜花約21至24度，其他地區仍較溫暖約29至33度，入夜後北部及宜蘭低溫約15、16度；降雨方面，迎風面的北部及東半部地區有局部短暫陣雨，中部地區亦有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴。

今日各地氣溫明顯下降。（資料照，記者田裕華攝）

今日各地氣溫明顯下降。（資料照，記者田裕華攝）

國健署提醒前述三高（高血壓、高血糖、高血脂）患者，天氣變冷容易引起血管收縮、血壓上升，因此除規律服藥、定期回診和飲食控制之外，最重要的是要定期量血壓，並做好血壓監測。65歲以上之長輩，可能因環境溫度變化而使反應變遲鈍，在這段期間，家人要特別關照長輩的起居與活動，以免因周邊循環及神經肌肉系統反應鈍化，而增加跌傷、骨折的風險。天冷的時候，除了注意手腳保暖外，頭部的保暖也很重要。因此除手套、襪子及保暖衣物不可少外，戴帽子和圍巾尤其重要。

冷氣團來襲期間，國健署在此提醒，民眾若出現心臟病發作症狀，如胸悶、胸痛、手臂疼痛、呼吸困難、噁心、極度疲倦、頭暈等，應立即送醫接受治療；有冠狀動脈病史者，在送醫前，可先使用醫師開立的舌下含片，做緊急救護。

國健署呼籲牢記「FAST」口訣，以辨別中風四步驟，把握「急性中風搶救的黃金3小時」：

●FACE：請患者微笑或是觀察患者面部表情，兩邊的臉是否對稱

●ARM：請患者將雙手抬高平舉，觀察其中一隻手是否會無力下垂

●SPEECH：請患者讀一句話、觀察是否清晰、完整；當出現其中一種症狀時，就要趕快送醫。

●TIME：要明確記下發作時間，立刻送醫。

同時提醒，家中有早晨出門運動習慣之心血管疾病患者及老年長輩，清晨起床及外出時要特別注意禦寒保暖，避免太早出門，最好等太陽出來、氣溫回升後再出門運動；並建議結伴運動。運動時之注意事項，包括：

1.運動前要有暖身運動，慢慢開始，逐漸增加強度；運動後也要有數分鐘的緩和運動。

2.選擇合適的運動鞋，鞋子以富彈性具止滑效果為佳；選擇平整陰涼的運動場地。

3.吃飯前後一小時內不宜運動。

4.運動中有任何不舒適現象，例如頭暈、胸痛、心悸、盜汗等情形時，應立即停止運動。

5.高血壓、心臟病、糖尿病等慢性病患者，以及腰肩頸酸痛、手腳關節急性扭傷等個別健康問題者，應請專業醫師診察，接受醫師的評估，再選擇適合的運動種類與強度。

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