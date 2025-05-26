38歲男血壓高致腦幹出血 經顱磁刺激術重拾語言能力

患者因血壓高導致腦幹自發性出血、語言喪失，中醫大新竹附醫神經科經顱磁刺激團隊，以經顱磁刺激術治療，輔以傳統針灸與密集神經復健的多元療程。（記者廖雪茹攝）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕38歲林先生患有高血壓與痛風，突然劇烈頭暈與視力驟失，經送醫檢查後，診斷為腦幹自發性出血，並波及第四腦室，緊急被送入加護病房搶救，從鬼門關走一回。但出院後，竟出現語言喪失、吞嚥困難，甚至全身癱瘓、無法站立等問題。

中國醫藥大學新竹附設醫院神經科經顱磁刺激團隊，以自費的經顱磁刺激術治療，患者經過近半年、每周5次治療，加上傳統針灸與密集神經復健的多元療程，目前已經可以和人正常溝通，也可以自理，拿輔具行走。

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神經科醫師陳貝強指出，經顱磁刺激術為一種非侵入性腦部刺激技術，透過磁場脈衝精準活化特定大腦區域，以喚醒沉寂的神經通路，促進神經可塑性。（記者廖雪茹攝）

神經科主任陳貝強醫師指出，經顱磁刺激術為一種非侵入性腦部刺激技術，透過磁場脈衝精準活化特定大腦區域，以喚醒沉寂的神經通路，促進神經可塑性。此項技術原廣泛應用於重度憂鬱症治療，近年也使用於神經復健等領域，協助中風及腦傷患者重拾語言、運動與認知能力。

陳貝強表示，林先生被診斷為腦幹自發性出血，腦幹是神經很密集的地方，負責語言或是吞嚥功能等功能，這些功能受損，導致肢體癱瘓，無法講話和吞嚥困難等問題。經過約半年的治療，林先生的語言表達有了驚人的進展，從最初的語焉不詳，到如今能吐字清晰、表達完整句子。他的行動能力也大幅提升，不僅可自主行走，更恢復基本生活自理能力，包含如廁、更衣與正常進食。

神經科醫師陳貝師指出，腦幹是神經很密集的地方，負責語言或是吞嚥功能等功能，這些功能受損，導致肢體癱瘓，無法講話和吞嚥困難等問題。（中醫大新竹附醫提供）

陳貝強強調，腦幹性自發性出血有許多因素，其中常與動脈畸形（如動靜脈畸形、動脈瘤）或高血壓控制不良等相關。若血壓長期偏高未積極控制，容易導致腦部血管破裂，一旦出血，後果可能非常嚴重。因此，提醒如果是高血壓患者，須天天量血壓，注意健康。

中國醫藥大學神經部部長陳睿正指出，經顱磁刺激術的核心價值，在於為神經「開啟一扇窗」，重啟沉寂的神經網絡，並帶動周邊功能逐步甦醒。儘管目前尚未列入健保給付，在臨床研究證實其於腦中風、腦外傷及早期失智症等疾病中，可逐步改善病症。

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