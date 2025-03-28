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健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

奇美醫院生育權影片奪國際銀獎 喚醒社會關注癌友需求

2025/03/28 15:15

奇美醫院結合護理、婦產科及公衛專家，拍攝《守護育齡癌友的生育權》影片，呈現癌友凍卵歷程。（奇美醫院提供）

奇美醫院結合護理、婦產科及公衛專家，拍攝《守護育齡癌友的生育權》影片，呈現癌友凍卵歷程。（奇美醫院提供）

〔記者王捷／台南報導〕台南奇美醫院推動癌症病人生育保存服務，31歲陳姓女子在罹患乳癌後，於化療前成功凍存22顆卵子，五年後順利產下一名男嬰。團隊以此案例製作影片《守護育齡癌友的生育權》，獲「護理的力量 Power in Nursing」國際護理創意獎銀獎及社群媒體影響力獎，展現台灣醫護的軟實力。

陳女當年在家中發現右側乳房硬塊，就醫檢查確診乳癌第二期，醫師建議進行部分切除與化療。由於尚未婚但已有穩定伴侶，陳女有婚育規劃，奇美醫療團隊於手術後安排她轉介婦產科，進行生育保存諮詢並凍卵，隨後完成6個月化療。

2016年治療完成後，陳女持續追蹤無復發，2020年結婚後接受人工生殖療程，2022年自然產下一子，她感謝醫療團隊讓她有機會保留未來選擇權。

奇美醫院癌症中心主任馮盈勳指出，根據2021年資料，15至39歲癌症發生率逐年升高，但多數病人未意識化療可能導致不孕。奇美團隊推動「醫病共享決策」（SDM），協助病人了解生育保存選項，保障知情與選擇權。

婦產部主治醫師陳怡婷表示，若及早啟動療程，最快14天內即可完成凍卵，對急性個案也可不受月經週期限制。護理長謝雅玲則呼籲，生育保存應納入癌症治療標準流程，並補助「醫源性凍卵」費用。

2025年起，台南市政府提供癌友生育保存補助，奇美醫院為特約機構，盼協助更多病人守住生育希望。

奇美醫院以癌症病人凍卵實例製作影片《守護育齡癌友的生育權》，獲國際護理創意獎銀獎及社群媒體影響力獎，展現台灣醫護團隊跨域合作與全球影響力。（奇美醫院提供）

奇美醫院以癌症病人凍卵實例製作影片《守護育齡癌友的生育權》，獲國際護理創意獎銀獎及社群媒體影響力獎，展現台灣醫護團隊跨域合作與全球影響力。（奇美醫院提供）

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