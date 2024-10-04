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健康網》日止痛藥宣稱「史上最高級」？ 醫解讀：還好而已

2024/10/04 21:09

醫師提醒，如果身體有任何地方長期疼痛，應該要求助專業醫師，長期吃止痛藥可能會傷胃，造成胃潰瘍；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師提醒，如果身體有任何地方長期疼痛，應該要求助專業醫師，長期吃止痛藥可能會傷胃，造成胃潰瘍；圖為情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕台灣人到日本玩，除了大啖美食外，少不了在藥妝店採購，其中EVE止痛藥更是深受台灣人喜愛，日前EVE止痛藥推出標榜「EVE史上最高級」，前台大醫院感染科醫師林氏璧分析，它是由布洛芬和乙醯胺酚1比1的組成，不太可能因為加了乙醯胺酚效果就能飛天，因此解讀效果應是「還好而已」，也提醒如果身體有任何地方長期疼痛，應該要求助專業醫師，長期吃止痛藥可能會傷胃造成胃潰瘍，也可能造成腎功能受損。

林氏璧在臉書專頁「日本自助旅遊中毒者」與網頁表示，EVE止痛藥新品THREE SHOT PREMIUM的說明提到「針對難耐的頭痛，經痛，肩膀酸痛。對胃柔和，尋找無嗜睡成分配合止痛藥的人」。這款每3顆成分為布洛芬195毫克、氧化鎂（可保護胃黏膜，讓布洛芬可較迅速溶解吸收達成速效）70毫克、無水咖啡因65毫克、乙醯胺酚（俗稱普拿疼）195毫克，與另外一款BUFFERIN PREMIUM DX成分非常像。

醫師分析，新款是由布洛芬和乙醯胺酚1比1的組成，效果應是「還好而已」。（圖取自SS製藥官網）

醫師分析，新款是由布洛芬和乙醯胺酚1比1的組成，效果應是「還好而已」。（圖取自SS製藥官網）

林氏璧指出，EVE A有4種，全部都含有Anhydrous Caffeine（無水咖啡因） 和Allylisopropylacetylurea（丙烯異丙乙酸尿） 。前者讓血管收縮對某些偏頭痛有效，後者是全世界幾乎都已經沒有在用的一種鎮靜劑，要小心其鎮靜，血小板低下，過敏的副作用。新的THREE SHOT PREMIUM則沒有丙烯異丙乙酸尿這個鎮靜成分。先前他分析過EVE A之所以可以用較低劑量的布洛芬似乎就有不錯效果，也許和另外兩個成分較有關。現在拿掉了鎮靜成分，效果可能就有差。

林氏璧強調，日本成藥不是土產，別把它拿來送人。身體若長期有疼痛，應要求助專業醫師，找出病因，特別是越來越壓不住的疼痛，很可能有什麼重要的潛在疾病，不要長期自己買藥吃，長期吃止痛藥可能會傷胃，造成胃潰瘍，也可能造成腎功能受損。如遇到嚴重藥物不良反應，在國外自行購買的藥物，不能在國內申請藥害救濟。

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