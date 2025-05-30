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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

防端午疫情爆發 全國21家部醫6月起加開「特別門診」

2025/05/30 10:49

全國21家部立醫院自6月1日起，每月將加開約924診COVID-19特別門診與夜診，提供民眾優先就醫通道。（資料照）

全國21家部立醫院自6月1日起，每月將加開約924診COVID-19特別門診與夜診，提供民眾優先就醫通道。（資料照）

〔記者邱芷柔／台北報導〕端午連假民眾出遊、聚會機會增加，恐推升新冠疫情，疾管署預估疫情將於6月底至7月初達到單週超過20萬人確診的高峰，甚至可能超越去年夏季疫情高點，為加強醫療量能，全國21家部立醫院自6月1日起，每月將加開約924診的「COVID-19特別門診」與夜診，提供民眾優先就醫通道。

衛福部附屬醫療及社會福利機構管理會副執行長王裕煒表示，近期新冠病患明顯增加，為減少急診壅塞並有效分流，6月起部署21家醫院將增設924診次，預計週一至週五開設上午與夜診、週六開設上午診，假日與端午連假期間則由急診支援。

醫福會也盤點部醫目前的防疫物資，截至昨（29日），抗病毒藥物Paxlovid有1428人份、Molnupiravir有690人份、清冠一號125人份，另備有新冠疫苗402人份、新冠快篩1萬4486人份，以及A/B流感快篩1萬378人份，藥物與快篩備量充足。

王裕煒指出，衛福部已與地方衛生局、疾管署建立即時調配機制，維持防疫物資穩定，同時也要求各院協調及垂直整合當地的醫療量能，調配急性病床和加護病房，協助減輕醫學中心和重度級急救責任醫院急診壓力。

衛福部也呼籲民眾儘速接種疫苗，保護自己與家人安全，並持續落實個人防疫措施，包括勤洗手、遵守咳嗽禮節；建議在醫療院所、長照機構、大眾運輸工具與人潮密集處配戴口罩。若身體出現不適，應立即配戴口罩就醫，並可就近前往部屬醫院或合約診所，以降低群聚感染風險。

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