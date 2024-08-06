健康網》男女心臟大不同 醫：6因素使運動變吃虧

醫師說明，女性的身體構造與男性不同，使得在運動表現上，比男性吃虧。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近期大家關注的莫過於奧運，而正因性別不同，運動員的比賽與訓練模式，男女大不同。宇平診所心臟內科醫師劉中平說明，與男性相較，女性心臟較小、心室壁較薄、脂肪較多、肌肉較少、心臟收縮分率較高，心跳較快，將造成女性進行訓練時較為吃虧。

劉中平在臉書專頁「劉中平醫師的心臟科筆記」發文指出，不論是國際比賽或日常訓練，我們都知道女孩子的運動能力和男生不一樣，但到底有什麼不同呢？只是身材大小的不一樣嗎？

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劉中平表示，醫師深入研究發現：

1.女性的心臟比較小、心室壁比較薄；

2.女性的身體脂肪比較多、肌肉比較少；

3.女性的心臟收縮分率比較高、心跳比較快；

這些差異，會造成女性在運動訓練的時候吃虧一點。

另外劉中平說明，在診斷病情的時候，目前的指標大都是用成人不分男女來設定的，所以可能會讓一些女性的心臟病患者，雖然有症狀，但卻沒有符合心臟肥大或是功能下降的診斷標準。

另方面，劉中平表示，女性的膽固醇比較容易阻塞在微血管。女性的心臟病發作比較多噁心、喉嚨不舒服或背痛；女性比較多冠狀動脈痙攣和情緒造成的心臟病。這些會讓女性的心臟病比較不容易診斷，而微血管病變和和痙攣性血管也是治療比較棘手的部分，都需要我們再作努力。 女性荷爾蒙與懷孕可能造成的心臟影響，以及女性偏多的免疫疾病，都是目前心臟醫學界還在研究了解的領域。

所以劉中平強調，女性和男性的心臟天生就不一樣，不只是體積小一點而已。期待社會能夠明白，也讓我們有一個更美好和諧的世界。

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