健康網》緊張得「心怦怦跳」 醫說明全因「它」興奮造成

醫師表示，因緊張導致交感神經興奮，所造成的心悸，通常只會發生幾分鐘，且隨情緒波動變化；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕很多人緊張時，會感覺到心跳變快、心跳加速，甚至會快到不舒服心悸，算是一種心臟疾病嗎？宇平診所心臟內科醫師劉中平說明，因為交感神經興奮造成的心悸，通常只會發生幾分鐘，且隨情緒波動變化。

劉中平在臉書專頁「劉中平醫師的心臟科筆記」發文指出，緊張狀態下，交感神經會興奮，導致心跳加速、呼吸變喘、腸胃蠕動變慢、甚至肌肉緊繃，雙手顫抖的情況。對身體而言，是提高生理的活性，來面對外來的刺激與危機的情況，是自我保護的機轉。然而，太過活化的交感神經，也會讓我們不好受，甚至影響到正常表現。

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劉中平說，緊張的心悸與心律不整，或其他心臟疾病其實很容易混淆，不過通常心律不整的心跳，容易有忽快忽慢的情況；甲狀腺亢進的心跳，容易有持續加速的情況；瓣膜性心臟病的心；容易伴隨有胸口痛的情況。

劉中平強調，若常「心悸」感到不適，要記得就醫，請專業醫師診斷，通常緊張造成的心悸很容易用藥物控制，可以直接從心跳的穩定性下手，也可以針對情緒和壓力做調整。

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