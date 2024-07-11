限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康網》改善長輩胸悶喘 體外反搏治療EECP助循環
沈莉馨／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕很多年長者有心臟方面的疾病，做了心導管、心臟支架手術會有一些不舒服，像胸悶、走路會喘，宇平診所心臟內科醫師劉中平表示，這時可以選擇自費、不用麻醉的體外反搏治療（EECP），幫忙將下半身的血液灌回心臟，循回到身體裡，減少胸悶、胸痛等症狀，還能緩解肺臟積水。
劉中平在臉書專頁「劉中平醫師的心臟科筆記」與YouTube發影片說明，EECP是把下肢的血液循環推送到上半身，將加熱的綁帶綁在大小腿與臀部，透過跟心跳連動，每次心跳把下半身的血液，幫忙循回到身體裡。人體有1/3的血液循環集中在大腿、小腿與臀部，因身體的循環量不夠或血管栓塞，會讓心臟的冠狀動脈血流供應不足，使心臟冠狀動脈血流不順，或因心臟衰竭，心臟的血液打不出來，甚至產生肺積水。
請繼續往下閱讀...
劉中平指出，EECP可以直接把血液灌回心臟，若冠狀動脈血液不夠，EECP能直接增加冠狀動脈的血流，減少胸悶、胸痛。像是心臟衰竭患者，容易出現肺臟積水、下肢積水，EECP帶動全身循環，能緩解肺臟積水。除了緩解水腫，目前很多研究顯示，EECP可增加腳部的肌耐力，增加大腿小腿的血流。
EECP需要條件
●使用者能平躺。
●由於EECP會擠壓大小腿肌肉，讓血液能循環到身體，因此皮膚的狀況不能太差，
EECP適合族群
●心臟狀況非常糟，沒有辦法接受手術治療的患者。
●高齡、超高齡的患者，EECP能幫助他們增加血液循環、改善呼吸會喘的症狀。
●心臟手術後出現胸悶、胸痛、呼吸喘，甚至是沒有辦法復健的患者。
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
發燒新聞
網友回應