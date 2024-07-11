健康網》改善長輩胸悶喘 體外反搏治療EECP助循環

醫師指出，體外反搏治療（EECP），幫忙將下半身的血液灌回心臟，循回到身體裡，減少胸悶、胸痛等症狀；圖為情境照。（資料照）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕很多年長者有心臟方面的疾病，做了心導管、心臟支架手術會有一些不舒服，像胸悶、走路會喘，宇平診所心臟內科醫師劉中平表示，這時可以選擇自費、不用麻醉的體外反搏治療（EECP），幫忙將下半身的血液灌回心臟，循回到身體裡，減少胸悶、胸痛等症狀，還能緩解肺臟積水。

劉中平在臉書專頁「劉中平醫師的心臟科筆記」與YouTube發影片說明，EECP是把下肢的血液循環推送到上半身，將加熱的綁帶綁在大小腿與臀部，透過跟心跳連動，每次心跳把下半身的血液，幫忙循回到身體裡。人體有1/3的血液循環集中在大腿、小腿與臀部，因身體的循環量不夠或血管栓塞，會讓心臟的冠狀動脈血流供應不足，使心臟冠狀動脈血流不順，或因心臟衰竭，心臟的血液打不出來，甚至產生肺積水。

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劉中平指出，EECP可以直接把血液灌回心臟，若冠狀動脈血液不夠，EECP能直接增加冠狀動脈的血流，減少胸悶、胸痛。像是心臟衰竭患者，容易出現肺臟積水、下肢積水，EECP帶動全身循環，能緩解肺臟積水。除了緩解水腫，目前很多研究顯示，EECP可增加腳部的肌耐力，增加大腿小腿的血流。

EECP需要條件

●使用者能平躺。

●由於EECP會擠壓大小腿肌肉，讓血液能循環到身體，因此皮膚的狀況不能太差，

EECP適合族群

●心臟狀況非常糟，沒有辦法接受手術治療的患者。

●高齡、超高齡的患者，EECP能幫助他們增加血液循環、改善呼吸會喘的症狀。

●心臟手術後出現胸悶、胸痛、呼吸喘，甚至是沒有辦法復健的患者。

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