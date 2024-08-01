自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》看奧運很緊張？ 心臟醫談2風險

2024/08/01 17:16

適逢巴黎奧運，巴黎知名景點羅浮宮前有設置奧運五環，讓遊客可以與五環合影。（記者陳志曲攝）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕相信大家都認真看過「小戴」戴資穎在2024巴黎奧運的精采表現，或是周天成、麟洋配的比賽。不少人笑稱比賽過度刺激，看到「胃都痛了」；有些人不只胃痛，連心臟病都發生了。實際上比賽轉播與選舉的轉播相近，都可能引發激烈情緒反應。心臟科醫師提醒，巴黎奧運轉播時間多在半夜，熬夜造成交感神經失調以及血壓上升，若有吃零食則對健康影響，不言可喻。

宇平診所心臟內科醫師劉中平表示，心臟病的發生原因中，情緒起伏是其中一項；再加上熬夜看比賽，將造成交感神經失調與血壓上升；若有吃高油與高鹽之零食，更有可能影響健康。「賽事過後的隔天通常要上班，不像選舉隔天大多會放假，休息時間更少，對心臟負荷甚大。」

同時劉中平引用國外研究指出，因為情緒的激動與緊繃，以及吶喊帶來的脫水與疲勞，都可能傷害心臟與栓塞血管；前面提到比賽與選舉都能撩撥群眾情緒，2016年美國總統大選後的兩天內，心血管疾病發作率增加1.6倍。同時醫學期刊AMA研究顯示，在2000年美國總統大選後的五天內，心肌梗塞發生率增加42%。醫師提醒，不論是看比賽或選舉，應積極量血壓，以及服用藥物。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中