健康網》看奧運很緊張？ 心臟醫談2風險

適逢巴黎奧運，巴黎知名景點羅浮宮前有設置奧運五環，讓遊客可以與五環合影。（記者陳志曲攝）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕相信大家都認真看過「小戴」戴資穎在2024巴黎奧運的精采表現，或是周天成、麟洋配的比賽。不少人笑稱比賽過度刺激，看到「胃都痛了」；有些人不只胃痛，連心臟病都發生了。實際上比賽轉播與選舉的轉播相近，都可能引發激烈情緒反應。心臟科醫師提醒，巴黎奧運轉播時間多在半夜，熬夜造成交感神經失調以及血壓上升，若有吃零食則對健康影響，不言可喻。

宇平診所心臟內科醫師劉中平表示，心臟病的發生原因中，情緒起伏是其中一項；再加上熬夜看比賽，將造成交感神經失調與血壓上升；若有吃高油與高鹽之零食，更有可能影響健康。「賽事過後的隔天通常要上班，不像選舉隔天大多會放假，休息時間更少，對心臟負荷甚大。」

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同時劉中平引用國外研究指出，因為情緒的激動與緊繃，以及吶喊帶來的脫水與疲勞，都可能傷害心臟與栓塞血管；前面提到比賽與選舉都能撩撥群眾情緒，2016年美國總統大選後的兩天內，心血管疾病發作率增加1.6倍。同時醫學期刊AMA研究顯示，在2000年美國總統大選後的五天內，心肌梗塞發生率增加42%。醫師提醒，不論是看比賽或選舉，應積極量血壓，以及服用藥物。

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