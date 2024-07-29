水痘案例狂增 醫籲未感染者盡速接種疫苗

光田綜合醫院感染科醫師陳俊志表示，近期水痘有增加趨勢，提醒民眾留意。（光田醫院提供）

〔記者歐素美／台中報導〕今（2024）年夏季，除了高傳染率的登革熱及新冠之外，台中光田綜合醫院大甲院區感染科醫師陳俊志表示，近期在門診亦接獲不少成人水痘個案，而且病情都不輕，提醒民眾留意，同時呼籲未感染過水痘的民眾補打疫苗，患者則應注意隔離防護，才能有效減低傳染機率。

陳俊志表示，入夏後登革熱或COVID-19疫情都有升高趨勢，並提醒民眾多留意水痘的預防與隔離。他表示，水痘雖不致命，多數人在2-3週即會痊癒。但傳染力高，可經由接觸、飛沫或空氣傳染，只要有機會接觸到水痘患者，感染機率就會大增。

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水痘好發於冬季或早春，最近突開始流行，陳俊志詢問患者後觀察指出，疑因附近工廠林立，且都配有四至六人一間的員工宿舍，只要有一人感染水痘，幾乎全員中獎！因水痘潛伏期長達2至3週，常找不出「源頭」，往往都是第一人開始出現疹子之後，身邊的人也已陸續感染，而宿舍同吃同住，防護不易。

此外，陳俊志指出，不少患者對於隔離的觀念也較不清楚，以為水痘開始結痂，就認為沒有感染力，殊不知水痘要至最後一顆痘子都結痂，傳染力才會消失，致忽略隔離而導致案例增加。

陳俊志指出，這波水痘感染以20歲以上的成人為主，推測因民眾雖小時候打過疫苗，但10幾年後都已失去效力，因此在這波疫情中「中招」的成人特別多，也特別嚴重，反而是孩童都有疫苗保護，案例少見。

陳俊志因此提醒民眾，今年夏季別忘了水痘這個「老朋友」，而防治水痘的最好辦法，還是接種疫苗。提醒民眾可檢視自身狀況補打，尤其準備懷孕的婦女，要避免感染，以防造成新生兒異常缺陷問題；糖尿病或腫瘤等免疫力較差的患者，也要做好防護，減少疾病帶來的併發症。最後，他也建議罹患水痘的民眾，除了在傳染期間盡量在家隔離，不要上班上課，若需外出就醫，也要穿上長袖衣褲避免傳染他人，才能減少病毒傳播。

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