暑假又將迎七夕 M痘創新高恐8月攀高峰

疾管署副署長羅一鈞提醒M痘高風險族群快打疫苗，以增強保護力。（記者林惠琴攝）

〔記者林惠琴／台北報導〕國內上週再增4例M痘，衛福部疾管署副署長羅一鈞今（23日）表示，今年7月累計13例M痘，已是近10個月單月新高，夏季大型人潮活動多，加上接下來又有七夕情人節，預估疫情高峰會落在8月中下旬，呼籲高風險民眾快打疫苗。

疾管署疫情中心主任郭宏偉指出，新增4例M痘，均為本國籍男性且未曾接種M痘疫苗，年齡介於30多歲至40歲，居住縣市為北部3例、中部1例，發病日介於7月6日至7月16日，因身體陸續出現皮疹、水泡、膿疱等症狀，經醫師評估後採檢通報確診。

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疾管署統計，我國於2022年6月23日將M痘列為第二類法定傳染病，截至7月22日累計確診388例，包含366例本土及22例境外移入，其中今年新增29例為26例本土及3例境外移入，北、中、南及東部均有病例，顯示社區傳播風險仍存在。

疾管署分析，M痘確診個案有8成未曾接種過M痘疫苗，而隨著6月、7月通報病例增加，近7週以來共3362人接種，至今累計8萬0401人接種，但已完成2劑為5萬2762人，仍有約2萬7639人僅接種第1劑疫苗。

疾管署呼籲，符合M痘疫苗接種條件的民眾，包括近1年有風險性行為者，例如與不特定對象發生性行為、性交易服務者、於營業場所發生性行為者等；過去曾罹患性病；或性接觸對象有前述任一情形者等，應儘速完成2劑疫苗接種。目前全國共205家合作醫療院所可提供接種服務，完成1劑保護力僅約4成至8成，2劑可高達9成。

疾管署提醒，如有前往國內外的風險場域，應落實自我防護，並避免出入可能與不特定人士親密接觸的社交活動等風險場域，同時要留意自己或他人症狀，務必要適當保護自己，減少暴露的風險。

疾管署建議，如出現皮膚病灶，例如皮疹、水泡、斑疹、斑丘疹、膿疱等，以及發燒、畏寒／寒顫、頭痛、肌肉痛、背痛、關節痛、淋巴腺腫大（如耳周、腋窩、頸部或腹股溝等處）等疑似症狀，應戴口罩儘速就醫，並主動告知醫師旅遊史、高風險場域暴露史及接觸史。＃

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