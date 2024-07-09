國內M痘確診個案377人 高風險民眾應接種疫苗

南投縣部立南投醫院，提供M痘疫苗接種。（資料照，記者張協昇攝）

〔記者張協昇／南投報導〕暑假期間，國際旅遊頻繁，社交活動機會大增，依據衛生福利部疾病管制署資料顯示，我國自2022年6月出現首例境外移入M痘確診個案後，截至7月8日累計確診人數計377人，其中本土案例計355人，境外移入案例計22人，南投縣則累計確診4例本土病例，衛生局呼籲民眾，要預防感染M痘除避免與不特定對象發生親密行為，曾於營業場所發生性行為等高風險符合疫苗接種條件民眾，也應儘速完成2劑疫苗接種，提升自我防護力。

南投縣衛生局指出，M痘的潛伏期可長達21天，部分個案在症狀出現前1至4天即有傳染力，接種疫苗為目前最有效的預防方式。全球M痘累計人數達9萬8千餘人，國際M痘疫情持續，南投縣確診的4例本土病例，均為本國籍年輕男性，且無國外旅遊史，平均年齡為38歲，皆有高風險親密性接觸行為，1人已完整接種2劑M痘疫苗，餘3人無接種疫苗。

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其中阿快（化名）從未接種過M痘疫苗，5月透過交友軟體認識網友，發生不安全性行為，數天後出現發燒、肌肉痛、水泡、紅疹及淋巴腺腫大，疼痛讓他晚上難以入眠，遲至6月就醫採檢，經醫師診斷為M痘。

衛生局指出，M痘可以透過密切接觸確診個案的皮疹、瘡痂、體液造成人與人之間的傳染，常見感染症狀如臉部、手腳與生殖器出現不同型態的皮膚病灶、淋巴結腫大、發燒頭痛、肌肉痠痛、小便時疼痛或排尿困難等。

衛生局強調，M痘初期症狀表現較不典型，不易與其他傳染病區分，預防之道應避免與不特定對象發生親密行為，以及避免出入可能與不特定人士親密接觸的高風險場域，若出現疑似症狀時，儘速就醫並告知疑似M痘接觸史、高風險場域，保護自己與他人，南投縣目前包括部立南投醫院、埔里基督教醫院、台中榮總埔里分院及竹山秀傳醫院，均提供M痘疫苗接種服務。

國際M痘疫情持續，南投縣衛生局提醒有多重性伴侶等高風險民眾應接種疫苗。（南投縣衛生局提供）

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