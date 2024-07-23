疥瘡小蟲奇癢無比 男患病半年至少3家人感染

郭綜合醫院皮膚科醫師劉貴中指疥瘡治療雖很繁雜，但它是可治癒的病，患者要有耐心配合醫師治療。（記者王俊忠攝）

〔記者王俊忠／台南報導〕1名30多歲男子身上有許多散在性紅丘疹，常覺得很癢，尤其在晚上會影響睡眠，長達半年之久，他到診所診治都未改善。之後到醫院就診發現雙手紅丘疹有疥瘡的隧道病灶，顯微檢查有疥蟲與卵，接受皮膚科醫師投藥治療4週、1週1次，完全殺死疥蟲。醫師詢診確認男子女友、父親與胞妹1家4人都罹患疥瘡，其他3人也是疑似病例，都給殺疥蟲藥治療改善。

郭綜合醫院皮膚科醫師劉貴中指疥瘡是由大小僅0.3-0.4公厘的人疥蟎引起，這種小蟲只生活在人類皮膚表皮層內，以角質為食，不會飛也不會跳，每天僅在表皮層內爬行數毫米。儘管這些不醒目的外表特徵，疥蟲卻能引起搔癢程度數一數二名的皮膚病。

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疥蟲造成皮膚癢原因並不是像螞蟻在皮膚上爬行造成癢感，而是蟲體、蟲卵、糞便對人來說是強力過敏原，經由人體延遲性過敏反應，產生全身搔癢及多處紅疹症狀，病人身上通常只有數隻至10幾隻疥蟲而已！此外，第1次得到疥瘡，癢及紅疹需要1至2個月才會出現，但在這段潛伏期，患者已有傳染力；第2次之後得到疥瘡，症狀約1至3天後就會發生。

疥瘡病灶紅疹的表現。（圖來源：DermNet NZ，郭綜合醫院提供）

劉貴中表示，疥瘡主要症狀是極度癢感，且常在夜間加劇，影響睡眠，白天也常讓患者坐立難安。癢感在治療完畢後，甚至可能持續數週。皮疹則為集中或散在性、數顆至多顆的紅丘疹或紅斑疹，常見在皮膚皺褶處，如指縫、掌紋、手腕、腋下、肚臍周圍、外生殖器、臀部等，搔抓破皮導致細菌感染是其併發症。紅疹中常見有小水/膿皰、結痂，或疥蟲在表皮層內爬行的痕跡─隧道。

另有1種較少見、但傳染力更強結痂型疥瘡，通常發生在免疫或感覺功能不好或無法自主抓癢的患者，疥蟲可無忌憚繁衍，患者身上常有數千至數萬隻蟲。

劉醫師說明，有關疥瘡傳染途徑，1、是透過直接、連續10-20分鐘的皮膚接觸，讓疥蟲從患者爬到被傳染者皮膚；另1是透過傳染媒傳染，如帶有疥蟲或卵的皮屑附著在衣物、毛巾、床被單等掉落在被傳染者身上，感染皮膚。由此可知疥瘡容易發生在人口群聚處，有長期、反覆、長時間皮膚直接接觸或接觸傳染媒的區域、情形，像是病房區、洗腎中心、長照機構、軍營、監獄、嬰幼兒園、貧民區及同住家人，特別是同睡者等。

劉貴中強調，疥瘡處置雖然繁雜，但它是可以治癒的病，患者需有耐心與醫師合作。首先在病房、洗腎室、機構等的患者會被隔離，被給予殺疥蟲藥及其他止癢或輔助治療的藥；同時環境中的傳染媒也要處理，像衣物、毛巾、床被單、毛毯等要用高於60℃的熱水煮超過10分鐘或烘衣機60℃烘1-2小時，及用吸塵器吸除掉落地板的皮屑等，密切接觸者常要一起治療，避免交叉或再次感染。

由於疥瘡症狀與紅疹不一定具有特異性，甚至有1至2個月潛伏期，若未即早診斷出來，可能造成疥瘡的傳播與盛行。劉醫師提醒，對於近期曾經或經常出入前述高風險區域的人，身上若有極癢、散在或集中性的紅丘疹，特別是在皮膚皺褶處，經一般濕疹治療都沒改善，或密切接觸者也有類似症狀時，就要提高警覺，找專業皮膚科醫師求診，以利早期診斷、正確治療，防止疥瘡傳染擴散。

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