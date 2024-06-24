7旬翁額頭刺痛起水泡 原是「這條蛇」上身

一名70多歲老翁額頭刺痛、長水泡，經前往皮膚科檢查，才發現是三叉神經第一支的帶狀疱疹。（記者陳建志翻攝）

〔記者陳建志／台中報導〕72歲王姓老翁日前出現左側頭痛，一開始就醫診斷為叢發性頭痛，但吃止痛藥未改善，直到前額頭出現紅疹及群聚型水泡，前往皮膚科就醫才確診為左側三叉神經第一支的帶狀疱疹。所幸經醫師給予抗病毒藥治療，再加上止痛藥、維他命B12及傷口早晚換藥，一週後皮膚逐漸恢復，疼痛也緩解讓他恢復正常生活。

仁愛長庚合作聯盟醫院皮膚科醫師葛宗昀表示，帶狀疱疹俗稱「皮蛇」，是由水痘帶狀疱疹病毒感染，為小時候感染水痘後，病毒潛伏在背根神經節，長大當抵抗力變差時病毒從皮節長出成為帶狀疱疹。疹子出現前患者常會先感到刺麻、抽痛及有燒灼感，接著疹子長出會看到紅斑、群聚大小不一的水泡，患者若免疫力較差，如癌症病史、洗腎、血液疾病或使用免疫抑制劑，可能會出現瀰漫性的分布。

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葛宗昀指出，帶狀疱疹治療越早使用抗病毒藥效果越好，最好是在發病3天內，如果是免疫缺乏病人或長在特定位置，如這個患者長在三叉神經第一支（可能影響視力）或薦椎第二節（可能導致大小便失禁），健保可給付身體可利用率更好的Famciclovir或Valacyclovir，如果病況嚴重或出現瀰漫性分布，可能需要住院接受靜脈注射。

葛宗昀表示，此類患者往往會感到相當疼痛，有3成的病人疼痛甚至會持續超過3個月稱之為「疱疹後神經痛」。此時可依疼痛狀況使用普拿疼、消炎止痛藥、神經止痛藥或含鴉片類止痛劑，有時可加上三環抗憂鬱劑輔助減緩疼痛。另外，也會給予病人維他命B12幫助神經修復及減少疼痛時間。至於皮膚水泡破掉會形成傷口，建議早晚換藥及避免觸碰自來水，如果有細菌感染現象需要使用口服抗生素治療。

葛宗昀指出，台灣每年約有12萬人得帶狀疱疹，其中50歲以上比例明顯增加。目前帶狀疱疹疫苗為重組蛋白疫苗，比起以往的減毒疫苗效果更好且維持更久，施打10年後仍具有89%的保護力。建議50歲以上、有免疫相關疾病、使用免疫抑制劑或曾經得過帶狀疱疹的人，可自費施打疫苗。

葛宗昀提醒，帶狀疱疹的誘發跟免疫力息息相關，壓力、熬夜及免疫下降都會誘發疾病產生，所以維持正常的生活作息是減少帶狀疱疹發作最重要的因素，一旦發生帶狀疱疹應及早就醫，盡早使用抗病毒藥，才能有效減緩患者痛苦。

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