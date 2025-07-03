捐髮助癌友 新北市社會局「絲絲秀髮共織愛」10年不間斷

27歲青年邵竣德，剪下3年的烏黑秀髮，捐髮助癌友。（記者翁聿煌攝）

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市「絲絲秀髮共織愛」捐髮活動，從2015年前起在議員洪佳君號召下，匯集各界愛心，持續辦理進入第10年，社會局3日攜手曼都髮型於樹林區樹人家商辦理，多對母女一起剪下秀髮捐出，還有一位27歲男子割捨蓄留3年的長髮，洪佳君本人的一頭秀髮也變成清湯掛麵，共同做愛心。

27歲帥哥邵竣德今天捐出長髮，他目前在中油公司擔任僱員，他的表哥曾於3年前捐髮，鼓勵他也捐髮助癌友，他說每天洗完頭髮後，會再用潤絲護髮，造型師誇他的頭髮烏黑柔順，色澤明亮，真是好髮質，做出來的假髮會比真髮漂亮，哪一位癌友有緣戴上，也算福氣。

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現年就讀幼兒園大班的卓毓恩在母親江怡萱的帶領下，兩人一起捐出秀髮。另一對母女陳玟蓁和傅思漫也同樣捐出，傅思漫今年5歲，兩位最年幼的捐髮女孩童言童語表示，希望做成假髮的真髮，能讓沒有頭髮的小朋友變得漂亮。

樹人家商校長利政南表示，學校致力推動公益教育，在曼都的專業帶領下，不僅讓美容科學生學以致用，並能深化生命教育，曼都髮型副總經理林明志說，曼都是「美的事業」，也是善的企業，公司不僅多次配合辦理捐髮活動，也常為社區義剪服務，洪佳君表示，捐髮行動為社會帶來正能量，希望有朝一日，捐髮也能像捐血一樣普遍。

新北市「絲絲秀髮共織愛」捐髮活動，已經連續辦理10年。（記者翁聿煌攝）

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