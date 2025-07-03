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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》防失智有解方？ 研究：每天吃「它」大腦年輕11歲

2025/07/03 16:15

營養師彙整國外研究指出，每天吃1-2份深綠葉蔬菜者，認知退化速度減緩，相較於不吃深綠葉蔬菜者，大腦年齡甚至差距達11歲之多；示意圖。（圖取自photoAC）

營養師彙整國外研究指出，每天吃1-2份深綠葉蔬菜者，認知退化速度減緩，相較於不吃深綠葉蔬菜者，大腦年齡甚至差距達11歲之多；示意圖。（圖取自photoAC）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕失智症與認知退化已成為全球重要健康議題，大家最想知道，有沒有食物能預防？營養師老辜彙整國外研究指出，每天吃1-2份深綠葉蔬菜者，不僅認知退化速度減緩，相較於不吃深綠葉蔬菜者，大腦年齡甚至差距達11歲之多。研究認為，此結果或與深綠葉蔬菜富含葉黃素、葉酸、維生素K1等營養素，具保護大腦作用相關。

老辜於臉書粉專「老辜營養與科學」發文指出，美國大型前瞻性研究藉由長達近5年的追蹤，觀察美國1個老年社區近千位長輩，其飲食習慣與認知狀況的關係。結果發現長輩每天吃1-2份深綠葉蔬菜，如：菠菜、羽衣甘藍、萵苣等，認知退化速度明顯減慢；甚至與不吃深綠葉蔬菜的長輩相較，大腦年齡差距達11歲之多。

3種營養素或可發揮護腦作用

老辜表示，該研究進一步分析發現，葉黃素、葉酸與維生素K1的攝取，與認知健康特別有關，且廣泛存在於常見深綠葉蔬菜中。由此可知，深綠葉蔬菜不僅幫助腸道順暢，還能保護大腦；該研究團隊並提出以下可能原因：

葉黃素：一種天然類胡蘿蔔素，具有強大抗氧化力；可減少腦部氧化壓力、降低神經發炎，有助於保護神經細胞；血中葉黃素濃度高的人，失智風險較低。

葉酸：協助維持神經傳導物質合成、DNA修復與甲基化反應；抑制與阿茲海默症相關的蛋白質表現，例如：β-類澱粉蛋白與tau蛋白；特別針對葉酸缺乏族群補充後，認知退化速度明顯減緩。

維生素K1：除了參與血液凝固，也與腦部神經保護機制有關；較高的攝取量，與更好的認知測驗表現有關。

健康網》防失智有解方？ 研究：每天吃「它」大腦年輕11歲

營養師說，據國外研究，葉黃素、葉酸與維生素K1廣泛存在於深綠葉蔬菜中，不僅與認知健康相關、有助腸道順暢，還能保護大腦；示意圖。（圖取自freepik）

至於是否依靠某些營養補充劑，也能達到一樣功效？老辜表示，相關研究提醒，單靠營養補充劑，並無一致性的研究結果，且天然食物來源的營養素，可能具有協同作用，效果比單一成份發揮得更好。另，均衡飲食背後的強大科學基礎，也不容小覷。

成人每日應攝取3-5份蔬菜

老辜提及，根據每日飲食指南建議，成人每天應攝取3-5份蔬菜，其中至少一半為深綠色蔬菜。深綠色蔬菜不僅幫助腸道蠕動，且因富含多種植化素，對於認知衰退、心血管也具有很強的保護作用。另提醒須注意蔬菜料理前應先清洗乾淨，且避免高溫久炒，盡可能保留葉酸與葉黃素活性。

老辜提醒，與其等到記憶力明顯退化才擔心，不如現在就開始調整飲食內容。從每天增加一道深綠色蔬菜，再進階到每天一半都是深綠色蔬菜，為自己的大腦，吃出健康保護力。

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