健康網》他「GG長水泡」以為是性病！ 一查竟是皮蛇作祟

1名35歲左右的男子，發現GG上長了很多紅色水泡，擔心是生殖器疱疹而就醫，一查原來是帶狀疱疹復發引起；情境照，圖中人物與本文無關。（資料照）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕1名35歲左右的男子，發現GG上長了很多紅色水泡，呈現長條狀分布，當時水泡並未破掉，覺得有點癢癢的，但這幾天GG越來越痛，又因2、3週前曾進行危險性接觸，擔心為生殖器疱疹而就醫，醫師檢查發現，原來是帶狀疱疹復發，因此開立口服的抗病毒特效藥及症狀治療藥物，1週後回診時，恢復效果良好，也施打新一代帶狀疱疹疫苗，待完整施打2劑後，便能具有保護力。

顧家醫療泌尿科診所總院長顧芳瑜在臉書專頁「鳥科學先生-泌尿科顧芳瑜醫師」發文分享，在推測男子帶狀疱疹復發後，當下便詢問病人是否得過水痘或帶狀疱疹。男子回答，2、3年前確實得過帶狀疱疹，但當時只有在皮膚科吃藥後就好，因此沒在管它，病人也蠻訝異帶狀疱疹竟然也會長在陰莖上！

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顧芳瑜提到，因此根據症狀開立口服的抗病毒特效藥以及症狀治療的藥物，1週後回診時，傷口已結痂，且疼痛感大幅降低，同時也施打新一代的帶狀疱疹疫苗，預計2個月後再補打第2劑，就可獲得完整保護力，未來也可大幅減少帶狀疱疹復發風險。

帶狀疱疹遇免疫力低下等情況易發作

究竟唇疱疹、生殖器疱疹，與帶狀疱疹，有什麼不同之處呢？顧芳瑜說明，唇疱疹、生殖器疱疹主要是有單純疱疹病毒引起，長在嘴唇上的通常是第一型感染（HSV1），長在生殖器上的通常是第二型感染（HSV2），目前尚未有好的預防方式；帶狀疱疹則是俗稱「皮蛇」，就是常聽到的水痘病毒，當免疫力低下、疲倦、壓力大時，藏在神經節內的病毒就可能發作，造成疼痛無比的帶狀疱疹，神經痛可能具永久性。

該如何預防帶狀疱疹？顧芳瑜提及，可透過帶狀疱疹疫苗預防，成效非常好，據統計打完2劑，保護力有97%，且目前研究認為，無須重複補打，是1個非常好的預防方式！國健署補充，目前帶狀疱疹疫苗為自費接種項目，分為活性減毒帶狀疱疹疫苗、非活性基因重組帶狀疱疹疫苗，建議至醫院或診所洽詢，經醫師評估後接種。

但生殖器出現水泡時，該怎麼分辨？顧芳瑜坦言，老實說真的蠻困難的，最好的方式其實就是找醫師做判斷，通常治療方式都會先以抗病毒藥物，搭配一些症狀治療藥物或藥膏，對症下藥，通常1-2週就可獲得良好治療效果。

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