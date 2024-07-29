壓力大喝酒紓壓釀酒癮 中市衛局最高補助4萬元戒酒癮

酒癮往往造成身體莫大的傷害，若酒駕更是害人害己，衛生局最高補助4萬元戒酒（市府提供）

〔記者蘇金鳳／台中報導〕現在人壓力大，常會喝酒紓壓，但不知不覺產生酒癮症，對身體造成重大傷害，中市衛生局為協助有酒癮困擾的民眾接受治療，辦理「酒癮治療費用補助方案」，凡有意願接受酒癮戒治者，針對非健保給付之自費酒癮治療費用，每人每年度最高可補助4萬元。

衛生局表示，酒癮是一種慢性化身心理疾病，患者對於酒精會有強烈的渴求，一旦停止或減少喝酒便可能出現戒斷症狀，包含冒汗、噁心、顫抖、焦慮、坐立不安等，甚至危及生命。

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衛生局表示，多年來開辦酒癮治療服務，協助數千位市民接受酒癮戒治，去（2023）年共計1,128人次接受酒癮治療補助；今（2024）年繼續與台中市15家醫療院所合作，透過初診檢查、門診、住院治療與個人、團體或家族的心理治療，協助需求民眾戒除酒癮，重返正常生活。

衛生局長曾梓展表示，有酒癮困擾的民眾，可就近向台中市各酒癮戒治醫療院所求助，透過專業醫療團隊進行評估、診斷後，依個別需求及狀況安排門診、住院治療或心理治療等，並且透過衛生局提供的酒癮治療補助，民眾不必負擔高額的自費項目，進而提升酒癮戒治資源的可近性，讓更多需求民眾能夠接受完善的治療及照顧服務，將酒癮所導致的各類問題及傷害降至最低。

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