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健康網》喝酒=喝油「減重」易破功 隔天吃這2物助代謝又護肝
羅碧／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕明明想減重，卻又礙於工作需要應酬喝酒，減肥計畫破功？營養師劉怡里指出，只要有喝酒就很難減肥，因為喝酒幾乎等於喝油。不過還是有一些小撇步，能減少過多熱量攝取，像是下酒菜優先選蔬菜、滷味優於烤物、烤物勝過炸物。喝酒隔天可以攝取維生素B群或蔬果汁，除了促進代謝，也可以護肝。
紅酒熱量更勝啤酒 酌量飲用
劉怡里於臉書粉專「劉怡里 營養師」PO短片指出，濃度越高的酒熱量越高，雖然紅酒算是相較健康的酒類，但在同樣c.c.數之下，紅酒熱量還是高於啤酒。並建議，若當下已經決定要喝酒，就要減少其他油脂的攝取，像是下酒菜優先選蔬菜等。
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她提醒，想要不發胖，最重要的是喝酒頻率要下降，如果可以戒酒，則是再好不過，減重一定能成功。
比起脂肪 身體會優先分解乙醛
內分泌新陳代謝專科醫師蔡明劼也曾指出，酒精因為暗藏熱量驚人，加上其原料與麵包主成分小麥相似，因此有人稱酒精是「液體麵包」。他表示，其實這個說法並不正確。麵包是以碳水化合物為主，每1克的碳水化合物等於4大卡熱量，但酒精不同，每1克的酒精（乙醇）會產生7大卡熱量，比較接近於油脂。
不僅如此，乙醇代謝會產生乙醛，對肝臟來說是一種毒物，所以身體會盡全力優先分解乙醛。但於此同時，身體就會忘記分解脂肪，導致脂肪容易囤積，再加上酒精本身富含的高熱量，想不胖都難。
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