健康網》業務男酒精成癮竟「腸」作怪！ 醫：要補益生菌

醫師提醒，如果發現近期喝酒習慣改變，或有出現腸胃道不適，除了到門診檢查一下之外，也別忘了補充好益生菌，養好腸道菌相；情境照，圖中人物並非文中當人。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近一個月來，陳先生覺得壓力大、排便不順、腹脹不適、難以入睡，平時因為業務工作經常需要應酬喝酒，沒應酬的時候，下班回家都會喝上1到2杯幫助入睡，只是最近不只出現腸胃問題，且現在1到2杯酒精幾乎無法產生睡意，甚至不喝酒時，會感到極度焦慮。醫師表示，這樣的酒精慢性成癮 ，可能「腸胃道菌相」脫不了關係，若腸胃道不適，除了至門診檢查，也別忘補充益生菌，養好腸道菌相。

桃園鴻林診所腸胃科醫師鄭泓志在臉書粉專「你的腸胃科醫師 鄭泓志 內科 慢性病」發文指出，根據全國物質使用調查的結果，台灣使用有害性酒精的盛行率為5.87%，估計全國有接近100萬人存在飲酒問題。長期的酒精濫用，對身體健康造成重大影響，容易導致肝臟病變、神經系統退化、中風、胃潰瘍及胃出血、性功能障礙和睡眠障礙。

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腸道菌相致酒精成癮 關鍵在「腸腦軸」

美國國家酒精濫用與依賴研究院（NIAAA）指出，有許多因素會增加酒精成癮的風險，例如：飲酒量、頻率和速度、遺傳、心理疾病等。近期甚至有研究發現，腸道的「菌相」竟然與酒精成癮高度相關！

鄭泓志表示，酒精成癮與腸道菌相的關聯在於腸腦軸。他說，別小看人體的腸胃道，其中所蘊含的神經數量（大約1億），是身體僅次於大腦（50到100億）的第2大神經所組成的器官，同時這兩大神經系統，中間有密不可分的關係，而當腸道菌相改變，影響到腸道神經系統，就會透過以下2點，間接影響大腦的「成癮行為」：

●腸道通透性增加，大量釋放發炎物質快速消耗血清素：當腸道菌相失衡，屏障相對容易受損，導致各種發炎物質容易進入身體內，而發炎物質會加速大腦對於血清素的消耗。血清素是大腦的「舒壓」以及「快樂」因子，當大腦缺乏血清素時，身體就更容易傾向濫用酒精，來代償流失的血清素。

●腸道內細菌所產生的激素，影響戒斷症候群的表現：其實不只人類的神經系統可以分泌各種神經傳導物質，腸道內細菌‍也會透過分解食物，產生一樣的神經傳導物質，像是：乳酸菌產生的GABA、腸球菌產生的血清素、芽孢桿菌產生的多巴胺，當人沒有酒精刺激產生戒斷症狀時，如果沒有這些神經傳導物質的協助，會讓戒斷症候群變本加厲。

益生菌還能幫肝臟代謝酒精 補足營養

鄭泓志表示，看懂了上述內容，不難理解，為什麼現在連治療酒精戒斷，都會想要仰賴益生菌，而且益生菌所帶來的好處可能不只於此，一篇於2020年《International Journal of Molecular Sciences》發表的期刊指出‍，補充益生菌還能夠提升肝臟代謝酒精的效能，避免酒精性肝炎的惡化。

此外，慢性使用酒精的人，常常會伴隨有維生素B1的缺乏，而有些益生菌像是普拉梭菌 （Faecalibacterium prausnitzii）及雙歧桿菌 （Bifidobacterium），還能改善腸道對維生素B1的吸收，補足酒精成癮者營養缺乏的需求。

鄭泓志說，現代人生活壓力大，有時候難免會需要喝點小酒放鬆心情。不過，還是要提醒大家喝酒不要過量。如果發現近期喝酒習慣改變，或有出現腸胃道不適，除了到門診檢查一下之外，別忘了補充好益生菌，養好腸道菌相也是一個不錯的選擇。

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