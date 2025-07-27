自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

急性腎衰竭 未必得終身洗腎

2025/07/27 05:30
急性腎衰竭 未必得終身洗腎

▲急性腎衰竭往往會合併出現呼吸急促跟意識不清等症狀，需立即治療否則恐有生命危險；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片提供／林軒任）

文／林軒任

急性腎衰竭 未必得終身洗腎

▲急性腎衰竭患者千萬不要抗拒緊急血液透析治療，避免延誤就醫時機。（照片提供／林軒任）

68歲黃先生日前因急性膽囊炎引發敗血症住院，結果短短3天內，連腎功能都急速惡化，不得不安排緊急血液透析治療（洗腎），當時患者十分擔心「會不會從此得終生洗腎」，所幸感染控制後，患者腎功能也在洗腎1個月後逐漸恢復，也成功擺脫洗腎人生。

當時患者的肌酸酐指數從2.46mg/dL飆升至9.66，腎絲球過濾率也從31mL/min下降到5，合併出現呼吸急促跟意識不清的症狀，唯有洗腎才能脫離險境，因此家屬很擔心會一輩子要洗腎。

需評估嚴重程度跟本身狀況

是否要終生洗腎，取決於急性腎衰竭的嚴重程度及患者原本腎功能狀態。造成急性腎衰竭的原因很多，包含藥物、感染或是自體免疫疾病等，以黃先生為例，他因急性膽囊炎導致敗血症，敗血症造成全身血管擴張，流至腎臟的血流銳減，使得腎臟無法正常運作，這種短期間的腎臟血流銳減，會讓腎絲球跟腎小管細胞先失去功能，如果持續沒有血流灌注，腎臟細胞缺氧太久，數量會逐漸減少，甚至誘發發炎反應而加速凋零。

因此感染症造成的急性腎衰竭，若腎臟細胞還沒出現重大傷害，腎功能恢復指日可待。黃先生就是及時施行經皮穿肝膽囊引流術（PTGBD），引流感染的液體，進而及時控制敗血症，並持續使用抗生素治療，讓腎臟血流快速恢復，腎臟功能也才有機會逐步恢復。

延誤治療 恐阻礙腎功能恢復

然而並非所有急性腎衰竭患者都能夠順利完全恢復，還必須依據患者的基礎腎功能、是否有併發症，以及支持性治療的及時性綜合評估。若患者原本腎臟功能已經不佳，脫離洗腎的機率自然較低，相對地，只要能夠找出原因，且沒有合併嚴重的慢性腎臟病並及時處理，患者即使需要暫時洗腎，也有機會在數天到數週內恢復腎功能。

提醒民眾，千萬不要因為「需要洗腎」而拒絕治療，若是延誤治療時機，可能阻礙腎功能恢復；另外，急性腎衰竭恢復的患者，也應定期追蹤腎功能，發現異常才能及時治療，平時也應控制血糖和血壓，避免濫用止痛藥，就能有效保護腎臟。

（作者為亞洲大學附屬醫院腹膜透析室主任）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中