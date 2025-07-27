急性腎衰竭 未必得終身洗腎

▲急性腎衰竭往往會合併出現呼吸急促跟意識不清等症狀，需立即治療否則恐有生命危險；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片提供／林軒任）

文／林軒任

▲急性腎衰竭患者千萬不要抗拒緊急血液透析治療，避免延誤就醫時機。（照片提供／林軒任）

68歲黃先生日前因急性膽囊炎引發敗血症住院，結果短短3天內，連腎功能都急速惡化，不得不安排緊急血液透析治療（洗腎），當時患者十分擔心「會不會從此得終生洗腎」，所幸感染控制後，患者腎功能也在洗腎1個月後逐漸恢復，也成功擺脫洗腎人生。

當時患者的肌酸酐指數從2.46mg/dL飆升至9.66，腎絲球過濾率也從31mL/min下降到5，合併出現呼吸急促跟意識不清的症狀，唯有洗腎才能脫離險境，因此家屬很擔心會一輩子要洗腎。

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需評估嚴重程度跟本身狀況

是否要終生洗腎，取決於急性腎衰竭的嚴重程度及患者原本腎功能狀態。造成急性腎衰竭的原因很多，包含藥物、感染或是自體免疫疾病等，以黃先生為例，他因急性膽囊炎導致敗血症，敗血症造成全身血管擴張，流至腎臟的血流銳減，使得腎臟無法正常運作，這種短期間的腎臟血流銳減，會讓腎絲球跟腎小管細胞先失去功能，如果持續沒有血流灌注，腎臟細胞缺氧太久，數量會逐漸減少，甚至誘發發炎反應而加速凋零。

因此感染症造成的急性腎衰竭，若腎臟細胞還沒出現重大傷害，腎功能恢復指日可待。黃先生就是及時施行經皮穿肝膽囊引流術（PTGBD），引流感染的液體，進而及時控制敗血症，並持續使用抗生素治療，讓腎臟血流快速恢復，腎臟功能也才有機會逐步恢復。

延誤治療 恐阻礙腎功能恢復

然而並非所有急性腎衰竭患者都能夠順利完全恢復，還必須依據患者的基礎腎功能、是否有併發症，以及支持性治療的及時性綜合評估。若患者原本腎臟功能已經不佳，脫離洗腎的機率自然較低，相對地，只要能夠找出原因，且沒有合併嚴重的慢性腎臟病並及時處理，患者即使需要暫時洗腎，也有機會在數天到數週內恢復腎功能。

提醒民眾，千萬不要因為「需要洗腎」而拒絕治療，若是延誤治療時機，可能阻礙腎功能恢復；另外，急性腎衰竭恢復的患者，也應定期追蹤腎功能，發現異常才能及時治療，平時也應控制血糖和血壓，避免濫用止痛藥，就能有效保護腎臟。

（作者為亞洲大學附屬醫院腹膜透析室主任）

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