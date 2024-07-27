吞嚥卡卡恐是警訊！ 過燙飲食罹癌風險翻近2倍

過燙飲食可能增加食道病變風險，放涼一點再吃較為安全；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔記者林志怡／台北報導〕工作疲勞下來碗熱湯，是許多上班族療癒身心的小確幸，但小心喝太燙反而會引癌上身。衛福部國民健康署癌症防治組長林莉茹提醒，長期飲用攝氏65度以上的熱飲，除了燙傷的風險外，引發食道癌的風險更是一般熱食的1.92倍，平時可以多加留意、儘量把食物放涼一些再吃。

2021年癌症登記資料顯示，我國食道癌新診斷個案中，75.2%有吸菸行為、52.4%偶爾喝酒或習慣性喝酒、48.9%有嚼檳榔的行為，但目前尚無有效的篩檢做法，僅能通過日常生活習慣加以預防。

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林莉茹進一步指出，食道是食物進入胃腸的必經之道，也因此經常暴露於風險因子及病菌中，提高各類病變的可能性，如長期吸菸、嚼食檳榔、飲酒過量等，都會大幅提高食道癌的發生機率，另經常食用高溫或太燙、醃燻燒烤、醃漬、加工肉類等食物，也會增加腫瘤發生機率。

此外，林莉茹提到，國際癌症研究機構已將攝氏65度以上的熱飲歸類為食道癌可能的風險因子，也有研究顯示，過燙飲食引發食道癌的風險為一般熱食的1.92倍，美國癌症協會則明確指出，煙燻、燒烤、醃漬、加工肉品等食品含有的添加物，容易結合成致癌物「亞硝胺」，對黏膜造成傷害、增加病變風險。

林莉茹提醒，民眾務必落實健康的生活型態、遠離風險因子，並養成良好的運動習慣，才能預防食道癌，但若發現自己有吞嚥困難、吞嚥時有異物感或痛感，甚至食物逆流、火燒心、聲音沙啞、胸後痛、體重減輕、上腹痛及久咳等症狀時，就要提高警覺，並視情況儘速就醫檢查。

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