老翁單腿水腫以為血液循環不良 竟罹患兩種癌症

老翁經檢查後發現右腳深層靜脈有一血栓。（嘉義醫院提供）

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕82歲老翁因右腳水腫持續兩個月，原以為只是血液循環不良，經衛福部嘉義醫院檢查後，竟檢出罹患小淋巴細胞性淋巴瘤（SLL）合併卡波西氏肉瘤（Kaposi Sarcoma）兩種極為罕見的惡性腫瘤同時發生。老翁經治療後，病況穩定中，並持續接受專業追蹤與照護。

嘉義醫院心臟內科主治醫師羅勖中說，老翁因單側下肢腫脹久未改善，就診心臟內科，經檢查患肢狀況外，亦留意到右側腹股溝有明顯淋巴結腫大，判斷並非單純靜脈功能不全，懷疑可能為深層靜脈栓塞（DVT）合併腫瘤壓迫血管所致。

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經安排住院，醫療團隊啟動抗凝治療穩定血栓狀況，並安排外科進行淋巴結切片檢查。病理報告確診為小淋巴細胞性淋巴瘤（SLL）合併卡波西氏肉瘤（Kaposi Sarcoma），這兩種癌症本就少見，同時出現在同一位患者身上，更是極為罕見。

羅勖中表示，老翁表現出來的只是單側腳腫，很容易被誤認為是靜脈功能不佳，但透過臨床經驗與細心觀察，從淋巴結腫大與靜脈回流障礙的線索中，察覺背後有更複雜的病因，經及早介入檢查與診斷，是挽救健康的關鍵。

目前老翁已轉由血液腫瘤科與感染科團隊接手後續治療，病況穩定中，並持續接受專業追蹤與照護。羅勖中提醒，民眾若出現單側水腫、不明腫塊、體重異常變化等症狀，應盡速就醫，透過專業醫療團隊完整評估，才能及早發現、即時治療，守護自身健康。

嘉義醫院心臟內科主治醫師羅勖中說，民眾若出現單側水腫、不明腫塊、體重異常變化等症狀，應盡速就醫，才能及早發現，即時治療。（嘉義醫院提供）

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