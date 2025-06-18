自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

老翁單腿水腫以為血液循環不良 竟罹患兩種癌症

2025/06/18 14:12

老翁經檢查後發現右腳深層靜脈有一血栓。（嘉義醫院提供）

老翁經檢查後發現右腳深層靜脈有一血栓。（嘉義醫院提供）

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕82歲老翁因右腳水腫持續兩個月，原以為只是血液循環不良，經衛福部嘉義醫院檢查後，竟檢出罹患小淋巴細胞性淋巴瘤（SLL）合併卡波西氏肉瘤（Kaposi Sarcoma）兩種極為罕見的惡性腫瘤同時發生。老翁經治療後，病況穩定中，並持續接受專業追蹤與照護。

嘉義醫院心臟內科主治醫師羅勖中說，老翁因單側下肢腫脹久未改善，就診心臟內科，經檢查患肢狀況外，亦留意到右側腹股溝有明顯淋巴結腫大，判斷並非單純靜脈功能不全，懷疑可能為深層靜脈栓塞（DVT）合併腫瘤壓迫血管所致。

經安排住院，醫療團隊啟動抗凝治療穩定血栓狀況，並安排外科進行淋巴結切片檢查。病理報告確診為小淋巴細胞性淋巴瘤（SLL）合併卡波西氏肉瘤（Kaposi Sarcoma），這兩種癌症本就少見，同時出現在同一位患者身上，更是極為罕見。

羅勖中表示，老翁表現出來的只是單側腳腫，很容易被誤認為是靜脈功能不佳，但透過臨床經驗與細心觀察，從淋巴結腫大與靜脈回流障礙的線索中，察覺背後有更複雜的病因，經及早介入檢查與診斷，是挽救健康的關鍵。

目前老翁已轉由血液腫瘤科與感染科團隊接手後續治療，病況穩定中，並持續接受專業追蹤與照護。羅勖中提醒，民眾若出現單側水腫、不明腫塊、體重異常變化等症狀，應盡速就醫，透過專業醫療團隊完整評估，才能及早發現、即時治療，守護自身健康。

嘉義醫院心臟內科主治醫師羅勖中說，民眾若出現單側水腫、不明腫塊、體重異常變化等症狀，應盡速就醫，才能及早發現，即時治療。（嘉義醫院提供）

嘉義醫院心臟內科主治醫師羅勖中說，民眾若出現單側水腫、不明腫塊、體重異常變化等症狀，應盡速就醫，才能及早發現，即時治療。（嘉義醫院提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中