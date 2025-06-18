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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

癌症篩檢別白做！發現異常 雲縣補助到院診斷交通、無痛大腸鏡

2025/06/18 14:01

雲林縣府為提高5癌陽追率將從即日起補助篩檢異常者到醫院診斷的交通費。（雲林縣衛生局提供）

雲林縣府為提高5癌陽追率將從即日起補助篩檢異常者到醫院診斷的交通費。（雲林縣衛生局提供）

〔記者黃淑莉／雲林報導〕癌症早期發現早期治療，存活率更高，但篩出陽性進一步到醫院診斷及治療，否則都是白做。雲林縣衛生局長曾春美指出，有鑑雲林大眾交通不便，加上人口老化獨居及老老相依情況多，為提高「陽追」率，縣府今（2025）年補助5項癌症篩檢異常到醫院診斷的交通費，最高補助1000元，另補助無痛大腸鏡檢查費最高2000元。

根據衛福部統計資料，惡性腫瘤已連續多年高居國人10大死因之首，雲林癌症排名分別氣管、支氣管和肺癌，肝和肝內膽管癌、結腸、直腸和肛門癌，口腔癌，攝護腺癌，女性乳癌，胰臟癌，食道癌，胃癌及卵巢癌。

曾春美表示，癌症防治最有效就是篩檢，早期發現治療，治療效果更佳且存活率提高，這幾年中央、縣府大力推動整合性篩檢、癌症篩檢，尤其是4癌篩檢，口腔癌、子宮頸癌、乳癌、大腸癌，去年全縣參加4癌篩檢有9萬人次。

曾春美說，篩檢有異常（陽性）個案到醫院診斷的陽追率，乳房攝影、子宮頸抹片檢查的陽追率都超過9成，但口腔、糞便潛血的陽追率分別為67%及75.8%，低於中央的目標78%及85%。

曾春美指出，分析原因除男性的病識感較女性低，雲林幅員遼闊但大眾運輸不普及，加上獨居及老老相依的長輩多，要到醫院診斷不方便。因此，縣府編列200萬元補助乳癌、子宮頸癌、口腔癌、大腸癌及肺癌等5癌篩檢異常者到醫院診斷的交通費。

衛生局說，補助基準以申請者到醫院的距離計算，5公里以上未滿20公里每次補助300元，20公里以上未滿40公里每次600元，40公里以上每次1000元。另糞便潛血異常要進一步做大腸鏡，有民眾怕痛，縣府另補助無痛大腸鏡檢查，一次最高補助2000元。衛生局表示，補助時間即日起至今年12月底，每人申請1次為上限。

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