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健康網》「旺來」酸甜正當時！ 想吃酸味選「這品種」就對

2024/07/26 08:31

農糧署提到，鳳梨除了可以鮮食外，也適合製成手搖飲、入菜；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕鳳梨酸甜滋味是許多人的愛！農糧署表示，台灣目前共有20多個品種鳳梨，鮮食、入菜都好吃！目前台灣以金鑽鳳梨為大宗，淡黃果肉，果芯可食，酸甜適中，適合鮮食、做果乾，以及手搖飲食用；另外，開英鳳梨，也就是土鳳梨，酸味較明顯，果肉也是淡黃，較適合製成加工罐頭、土鳳梨酥。

農糧署在臉書專頁「鮮享農YA - 農糧署」發文分享，鳳梨起源於熱帶美洲，於地理大發現時傳入歐洲，並於17世紀末輾轉來到台灣。早期的「在來種」鳳梨果實小、不利製造罐頭，於是在20世紀初，便再由夏威夷引入「開英種」，以及爪哇、新加坡、菲律賓等地引入新品種試種，直到1980年代，因應市場趨勢調整，才逐漸轉為栽種鮮食為主的鳳梨。

台灣目前共有20多個品種鳳梨，農糧署指出，現以金鑽鳳梨為大宗，淡黃果肉，果芯可食，酸甜適中，適合鮮食、做果乾，以及手搖飲食用；另外，開英鳳梨，也就是土鳳梨，酸味較明顯，果肉也是淡黃，較適合製成加工罐頭、土鳳梨酥。

除了鮮食，鳳梨也適合入菜！農糧署分享，經典台菜鳳梨蝦球就是將鳳梨搭配炸蝦球，裹上美乃滋及巧克力米，酸甜不膩；在巴西則會淋上加入肉桂粉的糖漿烘烤，製成肉桂烤鳳梨，口感柔軟，適合搭配烤肉食用；馬來西亞和新加坡會做成造型多變的黃梨餅，用酥皮包裹鳳梨餡烘烤；美國、墨西哥則會做成塔可餅配料；加拿大的夏威夷披薩，也可以看到鳳梨的身影！

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