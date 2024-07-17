健康網》芭樂、芒果強化鈣吸收！ 夏令4水果維持好骨力

醫師指出，芒果含維生素C、維他命A、β-胡蘿蔔素等，幫助增加鈣質利用率，進而使骨質更加強健、穩定；其強大的抗氧化能力也能幫助減少骨骼損傷。（圖取自photoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕炎炎夏日，來點冰涼水果消暑好過癮，若是吃對水果，還能有強健骨骼的效果。台中光田醫院骨科醫師嚴可倫分享，吃芭樂、芒果、鳳梨、水蜜桃，4種當令水果能幫助維持骨本，其中芭樂跟芒果可以強化鈣質吸收，效果優異。

嚴可倫在臉書粉專「有溫度的嘮叨 台中光田骨科 嚴可倫醫師 脊椎關節骨鬆專業 - 骨筋中外」發文表示，夏季吃水果消消暑，不管是直接吃、打果汁、配優格都好好吃，尤其選擇當季水果，又甜又新鮮。其中又有4種水果，可以強健骨骼：

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●芭樂：芭樂中的維生比檸檬多出4倍。維生素C不僅能促進身體的鈣吸收，更是膠原蛋白合成的重要關鍵，有助於骨骼及關節的健康。除此之外，芭樂也含有豐富的礦物質（如鈣、鎂、磷），對強化骨骼有很棒的助益。

●芒果：台灣芒果香甜品質好，實在令人無法擋，芒果富含多樣化的營養成分，包含維生素C、維他命A、β-胡蘿蔔素等，幫助增加鈣質利用率，進而使骨質更加強健、穩定；其強大的抗氧化能力，也能幫助減少骨骼損傷，而豐富的膳食纖維，也能幫助順暢排便的。

●鳳梨：鳳梨不僅能幫助消化，其含有大量的維生素C、錳、鳳梨蛋白酶等營養，對改善骨質疏鬆和關節炎有很大的幫助。維生素C是一種強大的抗氧化劑，能幫助保護骨骼及加速組織修復；錳則是骨骼與結締組織健康的重要物質，有助於預防骨質流失及減緩不適。

●水蜜桃：水蜜桃營養價值相當高，同時也屬於鉀含量較高的水果。鉀是人體必需礦物質，可以防止鈣流失，有助於神經和肌肉正常運作；此外，桃子富含維生素C及多酚類等營養，幫助抗氧化，維持骨骼強壯與健康。

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