健康網》用聽的挑鳳梨！ 比「OK」秒會選：這聲音香甜多汁

農糧署提到，挑選鳳梨時，可用「彈指神功」，伸出大拇指與食指，比出OK手勢，輕彈果皮選擇；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕走進水果攤、賣場時，最煩惱的就是如何挑選美味多汁的水果？農糧署分享鳳梨、西瓜挑選小撇步，像是挑選鳳梨時，可用「彈指神功」，比出OK手勢，輕彈果皮，當發出「響亮鼓聲」代表肉質細緻，糖酸適中，耐貯放；發出「沉悶肉聲」，則代表多汁、低酸，應儘速食用。

農糧署在臉書專頁「鮮享農YA - 農糧署」發文表示，只會用看得挑水果不稀奇，用「聽」的也能挑水果。其中西瓜可用「如來神掌」，5根手指伸直併攏、輕拍瓜皮分辨，若發出「清脆瓜聲」，代表瓜肉較鬆、水分較少；反之，發出「低沉瓜聲」則代表瓜肉較為緊實、水分較多，並搭配觀察外觀，以果形適中、果面平滑、果臍窄小，緊縮無凹陷為佳。

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至於該如何挑選鳳梨？農糧署說明，可用「彈指神功」，伸出大拇指與食指，比出OK手勢，輕彈果皮，當發出「響亮鼓聲」代表肉質細緻，糖酸適中，耐貯放；發出「沉悶肉聲」，也就是像是輕彈手臂時發出的聲音時，則代表多汁、低酸，應儘速食用。另外，可再搭配觀察，以果梗較小、冠芽新鮮、果目均勻且大小正常為佳。

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