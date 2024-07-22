健康網》今天最熱！台灣變烤番「暑」 中醫曝4招清涼退火

中醫指出，飲食以健養脾胃、以清為補，可以綠豆、薏仁、蓮子幫助消減暑氣；示意圖。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕今（22）天是24節氣中的「大暑」，剛好是夏季最熱之時。翰醫堂中醫診所中醫師曾柏翰在臉書專頁「翰醫堂中醫診所」發文分享降暑解熱小撇步，就是飲食可吃綠豆、薏仁、鳳梨；規律運動；充足睡眠；按壓內關穴、合谷穴等，這些不只可以消暑還可以提升免疫力。另外，大暑也有習俗，比如說湯圓象徵家族團圓，還有喝伏茶、貼三伏。

降暑解熱4法則

「食」在清涼：飲食以健養脾胃、以清為補，可以綠豆、薏仁、蓮子幫助消減暑氣。

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「動」中祛濕：規律運動能夠幫助身體除祛濕氣，讓身體能夠提升免疫力，遠離疾病。

「睡」養心神：炎炎夏日較容易心浮氣躁，充足睡眠與情緒、免疫力相關，睡眠不足會讓抵抗力變差。

「穴」位按摩：按壓穴位按摩，可幫助解暑清熱，如內關穴、合谷穴等。

大暑節氣3習俗

鳳梨：鳳梨不只有出現在深海裡，同時是夏天有效消暑解渴，以及止瀉消食的水果之一，但在攝取上還是要控制，避免攝入過多糖分，建議可以在餐跟餐中間吃。

半年圓：湯圓不只在冬至才吃，大暑差不多落在一年的一半，此時節會以湯圓祀神祭祖，拜謝上半年之保佑，並祈求下半年平安順利，也象徵家族團圓唷。

喝伏茶、貼三伏：喝伏茶可清涼退火、消解暑氣；而三伏貼的用意在於冬病夏治，對穴位刺激，達到舒緩過敏性症狀，驅寒溫陽等治療效果

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