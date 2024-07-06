健康網》肌膚變差？ 醫推4護膚食物 西瓜吃了「水噹噹」

維生素C是一種強效的抗氧化物質，能夠抵禦紫外線對肌膚的傷害，同時有助於膠原蛋白的合成，讓肌膚保持彈性和光滑；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕夏天容易有各種皮膚問題，像是曬傷、暗沉、細紋，又或者是一直待在冷氣房哩，讓皮膚乾裂。台北葛鎂診所院長林哲暘在臉書粉專「外科美容與微整形的文藝復興 林哲暘醫師」發文分享4種護膚食物，西瓜可以讓肌膚保持彈性和光滑；番茄可減少暗沉和色斑；檸檬可以讓肌膚更加光滑細緻；鳳梨能保持皮膚健康年輕、明亮均勻。

西瓜

林哲暘說，西瓜是夏天最受歡迎的水果之一，又甜又好吃，除了用來解渴以外，它還含有豐富的維生素C和水分。維生素C是一種強效的抗氧化物質，能夠抵禦紫外線對肌膚的傷害，同時有助於膠原蛋白的合成，讓肌膚保持彈性和光滑。

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番茄

他指出，番茄中的茄紅素是一種強效的天然抗氧化劑，能夠對抗自由基的傷害，減緩肌膚老化的速度。此外，番茄還含有豐富的維生素A、C，有助於增強肌膚的修復能力，減少暗沉和色斑。

鳳梨中的果酸和酵素還能夠促進角質代謝，有助於去除皮膚表面的死皮細胞，淡化色斑和暗沉，使肌膚更加明亮均勻；示意圖。（圖取自freepik）

檸檬

林哲暘提到，檸檬中的維生素C有助於抑制黑色素的形成，可以幫助淡化色斑和暗沉，使肌膚更加明亮。另外，檸檬中的果酸能夠溫和去除，肌膚表面的死皮細胞，促進細胞更新，使肌膚更加光滑細緻。

鳳梨

他表示，雖然台灣一年四季都有產鳳梨，但是夏天的鳳梨是最好吃的。鳳梨含有豐富的維生素C和膠原蛋白，維生素C能夠促進膠原蛋白的生成，使皮膚更加飽滿和緊緻，減少細紋和皺紋的出現。

另外，鳳梨中的抗氧化物質有助於中和自由基，減少細胞氧化損傷，保護皮膚免受外界環境的侵害。這有助於延緩皮膚老化過程，保持皮膚健康年輕。鳳梨中的果酸和酵素還能夠促進角質代謝，有助於去除皮膚表面的死皮細胞，淡化色斑和暗沉，使肌膚更加明亮均勻。

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